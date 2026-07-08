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Cuándo es el concierto de The Beat Voice y Cola de Lagarto, de A Otro Nivel', en Bogotá - CaracolTV

Los fanáticos del concurso musical de los profesionales tendrán de disfrutar de un show en vivo de los finalistas. Estas son las fechas que en las que se presentarán en Bogotá.

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Concierto de 'A Otro Nivel' con The Beat Voice y Cola de Lagarto: cuándo es y dónde comprar

Los fanáticos del concurso musical de los profesionales tendrán de disfrutar de un show en vivo de los finalistas. Estas son las fechas que en las que se presentarán en Bogotá.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 8 de jul, 2026
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Cuándo es el concierto de The Beat Voice y Cola de Lagarto, finalistas de 'A Otro Nivel', en Bogotá.
Cuándo es el concierto de The Beat Voice y Cola de Lagarto, finalistas de 'A Otro Nivel', en Bogotá.
Foto: Caracol Televisión.