Concierto de 'A Otro Nivel' con The Beat Voice y Cola de Lagarto: cuándo es y dónde comprar

Después de la exitosa cuarta temporada de 'A Otro Nivel', el lugar donde la unión hace la música y cuyo objetivo fue conformar el mejor grupo musical, los días 23, 24, 25 y 26 de julio, en el Teatro Astor Plaza de Bogotá, podrá disfrutar de los conciertos de los dos grandes grupos que llegaron a la esperada e inolvidable final: The Beat Voice y Cola de Lagarto.

Los dos talentosos grupos brillaron y conquistaron al público con su carisma. The Beat Voice se coronó como el ganador absoluto de A otro nivel, sin embargo, Cola de Lagarto también logró un merecido reconocimiento.



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La boletería ya está disponible. Adquiera sus entradas ingresando a: https://www.entradasdeteatro.co/

¡No se pierda la oportunidad de disfrutar, en vivo y en directo, de una experiencia musical A otro nivel!



Cómo fue la final de 'A Otro Nivel' este 2026

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El pasado 26 de junio se llevó a cabo la gran final del concurso musical de los profesionales, una noche llena de emoción en la que los finalistas demostraron su talento sobre el escenario y hasta compartieron tarima con los jurados: Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander.

Cristina Hurtado, al final del episodio, anunció que The Beat Voice había obtenido el mayor número de votos del público, convirtiéndose en el gran ganador de la competencia. Como reconocimiento a su destacada participación, el grupo recibió un premio de 600 millones de pesos y un contrato con Caracol Televisión. Sin embargo, las sorpresas no terminaron allí, ya que la presentadora también reveló que Cola de Lagarto fue premiado con un contrato con el canal.

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The Beat Voice, grupo conformado por Daniel Rian, Iván Pallares, Alejo Arante y Bipo; se destacó a lo largo del concurso por su excelente rendimiento y la calidad de cada una de sus presentaciones. Además, nunca fueron enviados a estudios Ditu, lo que reflejó la solidez de su desempeño durante toda la competencia. Con un sello musical propio y una puesta en escena que sorprendió en cada show, lograron conquistar tanto al jurado como al público y quedarse con el primer lugar.

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