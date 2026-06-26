Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
ASÍ VA EL MUNDIAL
Gran Final 'A Otro Nivel'
Votaciones 'A Otro Nivel'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Qué dijo Cola de Lagarto sobre el triunfo de The Beat Voice en ‘A Otro Nivel’- CaracolTV

Luixa, Alana, Sasha Aya y Camila Cano concedieron entrevista con Caracol Televisión y se sinceraron acerca de los sentimientos que las invadía después de conocer el resultado de las votaciones.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A OTRO NIVEL banner DK

Primeras palabras de Cola de Lagarto tras el triunfo de The Beat Voice en ‘A Otro Nivel’

Luixa, Alana, Sasha Aya y Camila Cano concedieron entrevista con Caracol Televisión y se sinceraron acerca de los sentimientos que las invadía después de conocer el resultado de las votaciones.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de jun, 2026
Comparta en:
Primeras reacciones de Cola de Lagarto tras la victoria de The Beat Voice en 'A Otro Nivel'.
Primeras reacciones de Cola de Lagarto tras la victoria de The Beat Voice en 'A Otro Nivel'.
Foto: Caracol Televisión.