Primeras palabras de Cola de Lagarto tras el triunfo de The Beat Voice en ‘A Otro Nivel’

Luego de que Cristina Hurtado revelara al final de la transmisión de ‘A Otro Nivel’ este 26 de junio que The Beat Voice era el grupo ganador de la temporada, Cola de Lagarto se pronunció sobre el resultado de la competencia. El anuncio fue realizado frente a las dos agrupaciones finalistas y los jurados Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander, quienes acompañaron el cierre de la edición 2026 del programa.

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Tras finalizar la gala, Luixa, Alana, Sasha Aya y Camila Cano concedieron una entrevista exclusiva para Caracol Televisión, en la que compartieron sus impresiones sobre el desenlace del concurso y el proceso que vivieron durante su participación en el formato.

Durante la conversación, las integrantes de Cola de Lagarto manifestaron que sienten que el resultado fue justo. Asimismo, señalaron que finalizan la competencia siendo más profesionales gracias a la experiencia adquirida a lo largo de las diferentes etapas del programa.



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Además, las cuatro artistas indicaron que apostarán por seguir juntas una vez concluida la temporada. De igual manera, expresaron su agradecimiento hacia las personas que las apoyaron durante el desarrollo del concurso y que acompañaron su recorrido hasta la gran final.

“Esta noche fue demasiado especial, creo que, si Colombia tomó la decisión que fue que resultó, la respetamos, la tomamos con amor y seguimos para adelante”, mencionaron en medio de la entrevista.

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Además de referirse al resultado de las votaciones, las jóvenes también hablaron sobre la agrupación ganadora. Durante la entrevista manifestaron que admiran a los integrantes de The Beat Voice por el trabajo que desarrollaron a lo largo de toda la temporada y señalaron que les tienen aprecio después de compartir la competencia.

El pronunciamiento de Cola de Lagarto se produjo luego de conocer el veredicto del público, que eligió a The Beat Voice como el grupo ganador de la edición 2026 de A Otro Nivel. Sin embargo, el cierre de la transmisión también dejó otra noticia para las integrantes del grupo femenino.

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Minutos después de anunciar el resultado de la votación, Cristina Hurtado informó que la producción del programa había tomado la decisión de otorgarles un contrato con Caracol Televisión. De esta manera, las cuatro integrantes tendrán la posibilidad de seguir encaminándose en la música mientras trabajan de la mano con el canal de televisión.

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.