Messi deja desgarrador mensaje por muerte de su papá: “No sé cómo seguir”

En una publicación acompañada por una fotografía junto a su padre, Jorge Messi, Lionel Messi expresó el profundo dolor que siente tras su partida, reconoció la dificultad de imaginar su vida sin él y, de paso, dejó ver la crítica situación de salud que atravesaba su progenitor.

Lea también: Emotivo mensaje de Shakira a Lionel Messi por récord histórico que logró en Mundial 2026



“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo, y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, se lee en la primera parte de su mensaje.

Publicidad

El exfutbolista de Barcelona F. C. incluso recordó que pensó en no ir al Mundial 2026 para estar con su papá, pero fue él el que le pidió que jugara su última Copa del Mundo. Messi tenía la esperanza de llegar a la final para que su padre pudiera viajar, pero por su estado no fue posible.





El argentino además manifestó las dudas que tiene sobre su futuro, ahora que su papá no está. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo juagaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciendo por mucho tiempo más”, escribió.

Finalmente, el ídolo de Argentina recalcó que su papá y sus enseñanzas siempre estarán presente en su vida y en la de sus hijos. “Descansa en paz y cuídanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”, concluyó.

Publicidad

Varias personalidades del fútbol y del mundo del espectáculo reaccionaron a su publicación y dejaron mensajes de apoyo. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que se casó con Georigina Rodríguez el 11 de agosto, le escribió: “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.

¿Quién era el papá de Lionel Messi?

Jorge Horacio Messi nació en Argentina y trabajó durante años en la industria metalúrgica. Su papel en la vida de Lionel fue determinante desde que descubrió el talento de su hijo cuando este apenas tenía cuatro años.

Publicidad

Lea también: Messi tuvo gran detalle en su visita a Medellín que está avaluado en más de $ 200 millones

Con el paso del tiempo se convirtió en una figura fundamental para que Lionel pudiera continuar su formación deportiva y recibir el tratamiento que necesitaba para sus problemas de crecimiento. La decisión de trasladarse con él a España abrió la puerta para su llegada a La Masía y posteriormente a la élite del fútbol.