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Qué dijo Lionel Messi por muerte de su papá, Jorge Messi: desgarrador mensaje

Lionel Messi se pronunció tras la muerte de su papá, Jorge Messi, a los 68 años. El futbolista compartió un emotivo mensaje y habló del dolor que deja su partida.

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Messi deja desgarrador mensaje por muerte de su papá: “No sé cómo seguir”

El capitán de la Selección Argentina rompió el silencio este 12 de agosto y compartió un sentido mensaje en sus redes sociales para despedir a quien fue una de las personas más importantes de su vida.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Lionel Messi y su papá
Lionel Messi y su papá
Foto: Getty Images