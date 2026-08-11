Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
🔴 EN VIVO: Temblor en Colombia
En vivo 'Yo Me Llamo'
Inscripciones 'Desafío'
YouTube Caracol Televisión

James Rodríguez y Jhon Arias se solidarizaron con los damnificados tras el terremoto

Futbolistas de la Selección Colombia, como James Rodríguez y Jhon Arias, han mostrado su solidaridad con las víctimas del terremoto en Colombia, enviando mensajes de apoyo y gestionando ayudas.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

James compartió mensaje y Jhon Arias envió avión con ayuda a damnificados de terremoto

Tras el fuerte terremoto que sacudió a varias regiones del país, varios futbolistas de la Selección Colombia han expresado su solidaridad con las personas afectadas.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 11 de ago, 2026
Comparta en:
James Rodríguez y Jhon Arias se solidarizaron con los damnificados tras el terremoto.png
Foto: Getty Imágenes