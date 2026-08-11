James compartió mensaje y Jhon Arias envió avión con ayuda a damnificados de terremoto

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Tras el terremoto, varios futbolistas de la Selección Colombia han enviado ayudas y mensajes a las víctimas del terremoto.
Colombia vivió momentos de tensión durante la mañana de este lunes 10 de agosto, luego de que un fuerte movimiento telúrico sorprendiera a habitantes de diferentes regiones del país. El sismo, registrado a las 7:34 a.m. y con una magnitud de 7,4, tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y se sintió con intensidad en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Pereira y Manizales.
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Ante la situación que enfrentan varias comunidades afectadas, figuras del fútbol colombiano han expresado su solidaridad y disposición para contribuir con quienes más lo necesitan. Los deportistas, además de compartir mensajes de apoyo a través de sus redes sociales, se han mostrado dispuestos a aportar y ayudar a quienes más lo necesitan.
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El capitán de la Selección Colombia se pronunció sobre la emergencia y expresó su preocupación por las consecuencias que ha dejado el movimiento telúrico. En su mensaje, el futbolista hizo un llamado a la solidaridad y destacó la importancia de que los colombianos se unan para apoyar a quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas.
“Ya han pasado 24 horas del fuerte terremoto que sorprendió a mi país. La situación es devastadora y triste; me llena de impotencia ver los daños y a los afectados. La fuerza de la naturaleza escapa a todo entendimiento, pero sí nos deja un mensaje: levantarnos de los momentos más difíciles depende de nosotros mismos, de darnos la mano los unos a los otros para continuar, y de agradecer por la vida y por la oportunidad de respirar”, mencionó el papá de Salomé y Samuel a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.
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Por su lado, el futbolista de origen chocoano y perteneciente al club brasileño Palmeiras, a través de sus redes sociales y en compañía de su pareja, mencionó: “Reiteramos nuestro apoyo al pueblo colombiano. Nos ofrecemos a brindar la mayor ayuda que esté a nuestro alcance y también dar un mensaje de ánimo, de aliento, a la gente”.
Cabe mencionar que el mensaje de fuerza y resiliencia vino acompañado de acciones, pues horas después la pareja señaló: "Conseguimos un avión dispuesto a salir hoy mismo (porque cada minuto cuenta), ya realizamos el pago del avión y ya organizamos todo".
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Luego de conocer la magnitud del desastre natural, deportistas como Luis Díaz, Radamel Falcao, Juan Guillermo Cuadrado, Jhon Jader Durán, Gustavo Puerta, Richard Ríos, Yerry Mina y Yaser Asprilla también han compartido mensajes de solidaridad y oraciones por las víctimas y sus familiares a través de sus plataformas digitales.