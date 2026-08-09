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Cómo perdió Germán Vargas Lleras los dedos: familia recordó atentado con libro bomba - CaracolTV

El 13 de diciembre de 2002, el entonces senador recibió una bomba en forma de paquete que simulaba ser un libro. Solo 18 años después, las FARC aceptó ser el autor del atentado.

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Cómo perdió Germán Vargas Lleras los dedos: familia recordó atentado con libro bomba

El 13 de diciembre de 2002, el entonces senador recibió una bomba en forma de paquete que simulaba ser un libro. Solo 18 años después, las FARC aceptó ser el autor del atentado.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de ago, 2026
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