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Laura Tobón confirmó si su bebé será niño o niña: reacción de su esposo e hijo

La presentadora y modelo, a través de un emotivo video, compartió la noticia que sorprendió y enterneció a cientos de cibernautas. Mira aquí cómo fue la revelación.

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Laura Tobón confirmó si su bebé será niño o niña: su esposo e hijo lo sospechaban

La presentadora y modelo, a través de un emotivo video, compartió la noticia que sorprendió y enterneció a cientos de cibernautas. Mira aquí cómo fue la revelación.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de ago, 2026
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Laura Tobón con su esposo Álvaro Rodríguez.
Laura Tobón confirmó si su bebé será niño o niña.
Foto: Instagram @laura_tobon