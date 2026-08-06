Laura Tobón confirmó si su bebé será niño o niña: su esposo e hijo lo sospechaban

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Laura Tobón se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la farándula colombiana. Desde muy joven, la bogotana mostró un profundo interés por el mundo del modelaje y los medios de comunicación, una pasión que la llevó a estudiar Comunicación Social y Periodismo. Gracias a esta formación profesional, dio sus primeros pasos frente a las cámaras y comenzó una trayectoria que, con el paso de los años, la ha convertido en una de las presentadoras e influenciadoras más queridas del país.
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Cabe mencionar que su ‘debut’ en Caracol Televisión fue en 2016 en el concurso de canto ‘La Voz Teens’; allí compartió escenario junto a Karen Martínez. Ese mismo año lanzó su libro ‘La magia está dentro de ti’, en donde abordó temas sobre la felicidad y la tranquilidad interior a partir de su historia personal.
Luego de meses de espera, la también empresaria, a través de sus plataformas digitales, anunció hace unos instantes que, junto a su esposo e hijo mayor, se encuentran en la dulce espera de un niño. La noticia fue confirmada hace pocas horas y desde entonces ha despertado entre los cibernautas múltiples reacciones.
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“IT’S A BOY 💙💙🦋🚙🚙🦕🦕 Lucca Álvaro y Patacón veían venir un niño y yo en schockkk juré que era niña😂!! ¡Seguiré siendo la mujer de la casa! Bienvenido sea nuestro segundo BABY BOY desde ya te amamos y estamos demasiado emocionados de empezar esta nueva historia contigo”, fue el mensaje con el cual la conductora de 36 años acompañó la publicación.
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En medio de una entrevista, la exintegrante de ‘La Vuelta al mundo en 80 Risas’, Laura Tobón y su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez, se conocieron en el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. Según el relato, ella trabajaba como periodista cubriendo el evento y él asistió como espectador.
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Allí compartieron breves momentos; sin embargo, se reencontraron en Bogotá, salieron a comer en reiteradas oportunidades y luego de varias citas formalizaron su relación.