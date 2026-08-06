Laura Tobón confirmó si su bebé será niño o niña: su esposo e hijo lo sospechaban

Laura Tobón se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la farándula colombiana. Desde muy joven, la bogotana mostró un profundo interés por el mundo del modelaje y los medios de comunicación, una pasión que la llevó a estudiar Comunicación Social y Periodismo. Gracias a esta formación profesional, dio sus primeros pasos frente a las cámaras y comenzó una trayectoria que, con el paso de los años, la ha convertido en una de las presentadoras e influenciadoras más queridas del país.

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Cabe mencionar que su ‘debut’ en Caracol Televisión fue en 2016 en el concurso de canto ‘La Voz Teens’; allí compartió escenario junto a Karen Martínez. Ese mismo año lanzó su libro ‘La magia está dentro de ti’, en donde abordó temas sobre la felicidad y la tranquilidad interior a partir de su historia personal.

¿Laura Tobón va a tener niño o niña?

Luego de meses de espera, la también empresaria, a través de sus plataformas digitales, anunció hace unos instantes que, junto a su esposo e hijo mayor, se encuentran en la dulce espera de un niño. La noticia fue confirmada hace pocas horas y desde entonces ha despertado entre los cibernautas múltiples reacciones.

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“IT’S A BOY 💙💙🦋🚙🚙🦕🦕 Lucca Álvaro y Patacón veían venir un niño y yo en schockkk juré que era niña😂!! ¡Seguiré siendo la mujer de la casa! Bienvenido sea nuestro segundo BABY BOY desde ya te amamos y estamos demasiado emocionados de empezar esta nueva historia contigo”, fue el mensaje con el cual la conductora de 36 años acompañó la publicación.



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¿Quién es y a qué se dedica el esposo de Laura Tobón?

En medio de una entrevista, la exintegrante de ‘La Vuelta al mundo en 80 Risas’, Laura Tobón y su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez, se conocieron en el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. Según el relato, ella trabajaba como periodista cubriendo el evento y él asistió como espectador.

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Allí compartieron breves momentos; sin embargo, se reencontraron en Bogotá, salieron a comer en reiteradas oportunidades y luego de varias citas formalizaron su relación.