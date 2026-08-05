De qué murió Alfonso Lizarazo: problemas de salud que tuvo el creador de 'Sábados Felices'

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Alfonso Lizarazo, uno de los grandes referentes del humor colombiano. La noticia fue confirmada por el humorista Pedro González, mayormente conocido como ‘Don Jediondo’, quien a través de sus redes sociales mencionó: “El humor colombiano está de luto. Ha fallecido hoy en Barranquilla a los 87 años don Alfonso Lizarazo, gestor, fundador y director por muchos años de SÁBADOS FELICES, programa estrella del humor en Colombia”.

Cabe mencionar que, Lizarazo desde muy joven forjó una carrera destacada en los medios de comunicación, pues muchos de sus amigos y colegas hoy lo recuerdan como un hombre creativo, exigente y muy profesional.



Los problemas de salud que Alfonso Lizarazo tuvo durante los últimos años

Según personas cercanas a su entorno, el presentador enfrentó durante varios años un delicado cuadro cardíaco que, con el paso del tiempo, fue deteriorando su estado de salud hasta causarle la muerte.

Aunque su familia optó por mantener en reserva los detalles de su condición médica, era evidente que el reconocido presentador se había alejado por completo de la vida pública. Sus apariciones en entrevistas, homenajes y eventos fueron cada vez más escasas, hasta desaparecer, marcando el retiro silencioso de una de las figuras más emblemáticas de la televisión colombiana.





Además de convertirse en el rostro de ‘Sábados Felices’, Alfonso dejó huella en otros exitosos formatos de la televisión, como: ‘Campeones de la Risa’, ‘Operación Jajá’ y el ‘Festival Internacional del Humor’. Estos programas marcaron a varias generaciones y se consolidaron como espacios de entretenimiento que reunían a miles de familias colombianas frente al televisor.

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Amigos y colegas de ‘Sábados Felices’ le dicen adiós a Alfonso Lizarazo

Tras conocerse la noticia del fallecimiento del también politico, varios amigos y colegas del programa de humor más longevo del mundo no dudaron en reaccionar a través de sus plataformas digitales, mencionando el respeto, cariño y la admiración que sentían hacia él.