Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
María la del barrio
Murió Alfonso Lizarazo
En vivo 'Yo Me Llamo'
Inscripciones 'Desafío'
YouTube Caracol Televisión

De qué murió Alfonso Lizarazo: líos de salud que tuvo creador de Sábados Felices

Detalles sobre de qué murió Alfonso Lizarazo. Te contamos de los problemas de salud que tuvo creador de Sábados Felices.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

De qué murió Alfonso Lizarazo: problemas de salud que tuvo el creador de 'Sábados Felices'

El reconocido presentador de ‘Sábados Felices’ falleció a los 85 años. Familiares, amigos y colegas lamentan su partida. “Dejas una gran huella”, mencionaron varios.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de ago, 2026
Comparta en:
Esta fue la última aparición de Alfonso Lizarazo en 'Sábados Felices'.
Esta fue la última aparición de Alfonso Lizarazo en 'Sábados Felices'.
Foto: redes sociales y Caracol Televisión.