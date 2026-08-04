Murió Alfonso Lizarazo, creador de 'Sábados Felices', a los 87 años: el humor está de luto

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Alfonso Lizarazo. La noticia fue confirmada este 4 de agosto por el humorista Pedro González, conocido popularmente como Don Jediondo, quien compartió un mensaje a través de su cuenta oficial de X. En su post, recordó la trayectoria del creador de 'Sábados Felices' y destacó varios de los proyectos que desarrolló a lo largo de su carrera en la radio y la televisión colombiana.

“Muchos años de 'SÁBADOS FELICES', programa estrella del humor en Colombia, escribió.



El humor colombiano está de luto. Ha fallecido hoy en Barranquilla a los 87 años don Alfonso Lizarazo, gestor, fundador y director por

Muchos años de SÁBADOS FELICES, programa estrella del humor en Colombia. Antes de Sábados Felices don Alfonso había creado CAMPEONES DE LA RISA,… pic.twitter.com/0KrAvQLcFt — Don Jediondo (@DonJediondo) August 5, 2026

El comediante hizo un recorrido por algunos de los hitos de la carrera de Lizarazo, quien estuvo vinculado durante décadas a la televisión y la radio nacional. Además, le envió un mensaje de solidaridad a sus compañeros de trabajo y a la familia del presentador.

"Su partida es una gran pérdida para el humor colombiano. Mi abrazo de solidaridad para su familia y para todos los compañeros del programa que por muchos años disfrutamos de sus enseñanzas, su carisma y su don de gentes. Descansa en paz don Alfonso”, continuó.

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Alfonso Lizarazo fue un presentador de televisión nacido el 29 de diciembre de 1940 en Bucaramanga. A lo largo de su trayectoria participó en la creación de distintos programas de entretenimiento y humor, consolidando un recorrido profesional en medios de comunicación.

Lizarazo hizo parte de proyectos de renombre a nivel nacional dentro de los que se encuentran Campeones de la Risa y Operación Jaja, espacios que antecedieron a Sábados Felices. Asimismo, recordó que trabajó en Caracol Televisión y Caracol Radio con diferentes formatos, entre ellos Baila de rumba. También hizo referencia a su paso como DJ de Radio Quince.

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De igual forma, el mensaje resaltó que Alfonso Lizarazo fue el creador del Festival Internacional del Humor, un evento que reunió a humoristas nacionales e internacionales. Igualmente, recordó que promovió la campaña Lleva una Escuelita en tu Corazón y que también ejerció como senador de la República.

Tras la publicación, el mensaje se convirtió en una de las primeras reacciones públicas sobre la muerte del creador de Sábados Felices, lo que ha genera múltiples reacciones por parte de los usuarios de Internet.

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