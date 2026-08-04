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Murió Alfonso Lizarazo, creador de 'Sábados Felices', a los 87 años: el humor está de luto - CaracolTV

A través de su cuenta oficial de X, Don Jediondo confirmó la noticia del destacado director y presentador del programa de humor más longevo de la televisión colombiana.

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Murió Alfonso Lizarazo, creador de 'Sábados Felices', a los 87 años: el humor está de luto

A través de su cuenta oficial de X, Don Jediondo confirmó la noticia del destacado director y presentador del programa de humor más longevo de la televisión colombiana.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 4 de ago, 2026
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Murió Alfonso Lizarazo, creador de 'Sábados Felices', a los 87 años: el humor está de luto
Murió Alfonso Lizarazo, creador de 'Sábados Felices', a los 87 años: el humor está de luto