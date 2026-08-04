Alan Ramírez visitó el lugar del accidente de Yeison Jiménez y dejó emotivo mensaje

Tras casi siete meses del fallecimiento de Yeison Jiménez, el cantante Alan Ramírez compartió a través de sus redes sociales que decidió visitar el lugar donde su colega y parte del equipo de trabajo perdieron la vida. En el clip se logra observar al intérprete de ‘Venga Que No Es Pa' Eso’ un poco afectado y sentimental ante la situación, pues recordemos que, además de ser colegas, también sostenían una gran amistad.

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"Hay lugares que nunca se olvidan… Hoy tuve el valor de visitar este lugar con el corazón en la mano. Aquí no solo recordé a mi hermano Yeison, también a Juan Manuel, Óscar, Jefferson, Weisman y su piloto Fernando. Su partida dejó un vacío que el tiempo no ha podido llena”, mencionó el artista en la publicación que compartió, acompañada de la canción ‘Hermano del alma’, la cual fue un sentido homenaje que el antioqueño le realizó.

“Tú si eres un amigo y hermano sincero👏🏻👏🏻 Los otros son de momento y de fama”, “Hasta siempre para el mejor Aventurero que parió Colombia”, “A @alanramirez no se le murió un amigo! Se le murió un hermano! A nosotros un ídolo, ejemplo de tenacidad, superación y pasión 🕊️” y “Alan Ramirez me dolió el alma verte ahí😢 se me aguó el ojito por Dios santo!”; han sido algunos de los comentarios que han suscitado por parte de los cibernautas, quienes aplauden la lealtad y amistad que existió entre los artistas de música popular.



¿Cómo murió Yeison Jiménez?

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El 10 de enero de 2026 quedó registrado como una de las jornadas más trágicas para la industria musical colombiana. Luego de ofrecer una presentación en el departamento de Boyacá, el cantante Yeison Jiménez abordó una aeronave para continuar con su agenda. Sin embargo, minutos después de despegar, el avión en el que se desplazaban sufrió un accidente que terminó con la vida del artista y de cinco personas que lo acompañaban.

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La noticia conmocionó al país y generó una ola de reacciones entre seguidores, colegas y figuras del entretenimiento, quienes lamentaron la partida del intérprete de ‘La llamada’ y de los integrantes de su equipo de trabajo. El hecho quedó marcado como uno de los episodios más dolorosos para la industria musical colombiana.

Víctimas del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez

Tras conocerse la identidad del cantante, las autoridades competentes dieron a conocer que junto a él iban viajando cinco hombres más, quienes hacían parte de su equipo de trabajo.