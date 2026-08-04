Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
El Juego de mi Destino
En vivo 'Yo Me Llamo'
Inscripciones 'Desafío'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Alan Ramírez visitó el lugar del accidente de Yeison Jiménez y dejó mensaje

Alan Ramírez, cantante de música popular, visitó el lugar del accidente de Yeison Jiménez y dejó emotivo mensaje en sus redes sociales. Mira aquí el video.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Alan Ramírez visitó el lugar del accidente de Yeison Jiménez y dejó emotivo mensaje

El cantante de música popular donde su colega y parte de su equipo de trabajo perdieron la vida. “Hay lugares que nunca se olvidan…”

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 4 de ago, 2026
Comparta en:
Alan Ramírez
Alan Ramírez
Foto: Instagram @alanramirez