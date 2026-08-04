Ella es María Roa, la mujer que inspiró la historia de ‘María, la caprichosa’

‘María, la caprichosa’ —una producción basada en el libro ‘Soñar lo imposible’, de Paula Moreno— está inspirada en la vida de María Roa, una de las colombianas que fundó el sindicato de trabajadoras domésticas y que luchó para defender los derechos de cientos de mujeres.

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“Esta caprichosa se reconoce como es mujer trabajadora, de unión familiar, con amor, esa mujer resiliente, esa mujer valiente, esa mujer que transforma sociedad, esa mujer lideresa, activista, que también hoy se convierte en maestra popular, que también es trabajadora social, pero esa mujer que hoy también es tutora y que le apuesta todo a la transformación social”, declaró Roa Borja en una entrevista con Caracoltv.com.

María Roa, contó en el diálogo con este medio, fue trabajadora del servicio doméstico y conoció de primera mano las pocas garantías que había para las personas que se dedican a ese oficio. Por lo mismo, decidió volcarse a la defensa de los derechos de estas trabajadoras, impulsando leyes para mejorar sus condiciones.





Ella siempre tuvo el apoyo de su familia, que le sembró la idea de ser caprichosa con sus ideales, para hacer cambios sociales que repercutan en su propia vida, pero también en la de los demás. María ahora sueña con crear una fundación, seguir haciendo transformaciones sociales en el ámbito de la educación y continuar con la dignificación del trabajo de las mujeres.

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¿De qué trata ‘María, la caprichosa’?

María, la caprichosa es una historia de superación, valentía y justicia, inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja y basada el libro ‘Soñar lo imposible’ de Paula Moreno. Esta producción narra el extraordinario camino de una mujer que desafió la adversidad para convertirse en la impulsora de la ley que dignificó el trabajo de miles de empleadas domésticas en Colombia.

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En el Apartadó de los años 80, marcado por la violencia, María crece en un hogar lleno de amor con el sueño de convertirse en maestra. Sin embargo, el asesinato de su hermana, un embarazo adolescente y las difíciles circunstancias de la vida la obligan a dejar sus estudios y buscar trabajo como empleada doméstica para sacar adelante a su hijo.

Ya en Medellín, María enfrenta el racismo, el clasismo, las injusticias laborales y los abusos que por años han sufrido las trabajadoras del servicio doméstico. En medio de ese duro panorama, encuentra la fuerza de un grupo de mujeres que, más que amigas, se convierten en su familia elegida. Juntas compartirán alegrías, desilusiones y desafíos mientras descubren que la unión puede convertirse en el motor de una transformación histórica.

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Al mismo tiempo, María libra una batalla en el ámbito personal: sobrevivir a una relación marcada por el maltrato, criar a sus hijos y abrir nuevamente su corazón al amor, sin renunciar al sueño que le prometió cumplir a su hermana.