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Quién es 'María, la caprichosa' en la vida real: d

Te contamos quién es 'María, la caprichosa' en la vida real. Todos los detalles de la mujer que inspiró la producción de Caracol Televisión basada en el libro de Paula Moreno.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

Ella es María Roa, la mujer que inspiró la historia de ‘María, la caprichosa’

Se trata de una trabajadora social que se convirtió en lideresa a raíz de todo lo que vivió en su infancia y su juventud, y que logró dignificar el trabajo de muchas mujeres en Colombia.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 4 de ago, 2026
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María Roa
María Roa
Foto: Caracol TV