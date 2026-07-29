Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo 'Yo Me Llamo'
Final de 'Tormenta de Pasiones', novela turca
Inscripciones 'Desafío'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Cuándo se estrena ‘María, la caprichosa’ y cómo queda la programación de Caracol

Cuándo se estrena ‘María, la caprichosa’, producción basada en una historia real, en Caracol Televisión y cómo queda la programación del canal. Fecha y hora confirmada.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cuándo se estrena ‘María, la caprichosa’ y cómo queda la programación de Caracol

El canal dio a conocer la fecha y hora en la que se transmitirá la producción protagonizada por Karen Hinestreoza, en el evento de lanzamiento para medios de comunicación.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 29 de jul, 2026
Comparta en:
'María, la caprichosa'
'María, la caprichosa'
Foto: Caracol TV