Cuándo se estrena ‘María, la caprichosa’ y cómo queda la programación de Caracol

Caracol Televisión anunció que ‘María, la caprichosa’ se estrena el martes 4 de agosto de 2026, a las 9:30 de la noche. La producción está inspirada en la vida de Pérexides María Roa Borja y basada en libro ‘Soñar lo imposible’, de Paula Moreno.

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Con el lanzamiento, la programación de las noches de Caracol cambia. Se mantiene la emisión del Noticias Caracol a las 7:00 de la noche, continúa ‘Yo Me Llamo’, a las 8:00 de la noche, y posteriormente sigue ‘María, la caprichosa’. La programación termina con ‘Rafael Orozco, el ídolo’ y la última edición del noticiero.

En la tarde, se mantiene el noticiero del mediodía en su horario habitual, así como la transmisión de ‘Ciudad Lejana’, ‘Efé’ y ‘El Juego de mi Destino’, las exitosas novelas turcas.

¿De qué trata ‘María, la caprichosa’, de Caracol Televisión?



La producción relata la épica historia de la mujer que logró llevar al Congreso la ley que cambió la vida de muchas mujeres, dignificando, no solo el oficio de empleada doméstica, sino sus vidas.

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María nació en Apartadó en los años 80, en un hogar lleno de amor. Sueña con estudiar para convertirse en maestra, pero la vida parece tener otros planes para ella. María conoce el lado más duro de la vida cuando, siendo todavía una niña, se enfrenta al trágico asesinato de su hermana por la violencia que azota la región.

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A los 14 años, y con un embarazo inesperado, su idea de estudiar se diluye y María se ve forzada a trabajar como empleada doméstica para sostener a su hijo. Gracias al apoyo incondicional de su papá, quien no deja de creer en ella, María se aventura y en un salto al vacío decide separarse de su hijo para buscar nuevas oportunidades que le permitan salir adelante.