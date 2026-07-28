Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
En vivo 'Yo Me Llamo'
Inscripciones 'Desafío'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Cuándo empieza 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol: fecha y hora del primer capítulo- CaracolTV

Tras el capítulo final de 'Tormenta de Pasiones' este 28 de julio, los televidentes se preparan para conectarse con 'Ciudad Lejana', la nueva novela turca de Caracol Televisión.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026

Cuándo inicia 'Ciudad Lejana', la novela turca que reemplazará a 'Tormenta de Pasiones'

Los espectadores de Caracol Televisión se preparan para despedirse de una de las producciones más queridas y conectarse con una nueva historia todas las tardes. Esto es lo que debes saber.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de jul, 2026
Comparta en:
Cuándo empieza 'Ciudad Lejana', la nueva novela turca de Caracol Televisión.
Cuándo empieza 'Ciudad Lejana', la nueva novela turca de Caracol Televisión.
Foto: Prensa Caracol Televisión.