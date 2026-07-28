Cuándo inicia 'Ciudad Lejana', la novela turca que reemplazará a 'Tormenta de Pasiones'

A las tardes de Caracol Televisión llega 'Ciudad lejana', una serie turca que ha alcanzado el éxito mundial y se ha convertido en un fenómeno televisivo, arrasando audiencias en más de 100 países.

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De qué trata 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol Televisión

En esta historia, Alya Albora, una joven devastada, llega a la ciudad de Mardin en Turquía, procedente de Canadá, junto a su hijo, Deniz Cihan. Su único deseo es sepultar a su difunto marido, Boran, en su tierra natal, quien falleció en un accidente de transito.

Durante este viaje, Alya también conocerá a la familia de su difunto esposo. Tras el entierro, planea regresar a Canadá con su hijo, pero ese retorno no será fácil. Sin saberlo, la familia del hombre al que amó, la convertirá en su prisionera. Sudakat, su suegra, una matriarca tradicionalista y despiadada, impedirá, junto con otros miembros de la familia, que el niño salga del país siguiendo estrictamente sus costumbres.

La muerte de Boran provoca una crisis en la familia Albora, que está rodeada de enemigos impulsados por la venganza y la ambición.





Cihan Albora, el hermano de Boran, se dedica a proteger a su familia. Por un lado, vive en constante enfrentamiento con su tío Ecmel, quien le guarda rencor desde hace un tiempo; por otro, mantiene una enemistad de muchos años con la familia Baybars.

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Por su parte, Alya descubrirá el oscuro pasado de su esposo y el verdadero negocio ilegal de su familia. Al percibir el peligro al que están expuestos, siente la necesidad de escapar lo antes posible. Para recuperar su vida, su hijo y su libertad, deberá luchar con todas sus fuerzas. Mientras tanto, Cihan se encargará de proteger a Alya de una manera que nunca imaginó.

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En medio del poder y la traición, ¿podrá nacer un nuevo sentimiento?

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Cuándo empieza 'Ciudad Lejana'

Tras el final de 'Tormenta de Pasiones' este 28 de julio, los televidentes esperan conocer la nueva producción turca. 'Ciudad lejana, en donde el amor será el único refugio' tendrá su gran estreno este miércoles 29 de julio después de Noticias Caracol del mediodía.

La producción cuenta con la participación de un elenco de primera categoría dentro de los que se encuentran actores como Sinem Ünsal, que da vida a Alya Albora; Ozan Akbaba,que presta su piel a Cihan Albora; Gonca Cilasun, que interpreta a Sadakat Albora; entre otras figuras del entretenimiento.