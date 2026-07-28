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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Al juicio asistieron varios testigos y dijeron que no conocían la violencia de Soraya. Por eso mismo, el juez la declara inocente y dice que Alicia debe seguir bajo custodia de su madrastra.

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Soraya se sale con la suya y queda en libertad

Al juicio asistieron varios testigos y dijeron que no conocían la violencia de Soraya. Por eso mismo, el juez la declara inocente y dice que Alicia debe seguir bajo custodia de su madrastra.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 28 de jul, 2026
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