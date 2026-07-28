En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Al juicio asistieron varios testigos y dijeron que no conocían la violencia de Soraya. Por eso mismo, el juez la declara inocente y dice que Alicia debe seguir bajo custodia de su madrastra.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
Soraya se sale con la suya y queda en libertad
Al juicio asistieron varios testigos y dijeron que no conocían la violencia de Soraya. Por eso mismo, el juez la declara inocente y dice que Alicia debe seguir bajo custodia de su madrastra.