Cuántos hermanos tenía Rafael Orozco: eran más de 10 y uno murió a los 31 años

Rafael Orozco Maestre creció en un hogar conformado por 13 hermanos: cinco hombres y ocho mujeres, una de las familias más numerosas de la región (Becerril, Cesar), donde la música hacía parte de la vida cotidiana.

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Aunque la mayoría de sus hermanos siempre mantuvo un perfil alejado de los escenarios, algunos fueron ampliamente conocidos por su cercanía con el artista y por aparecer en relatos familiares y biográficos. De los más conocidos son:

Rafael José Orozco Maestre.

Jaider Ramón Orozco Maestre.

Genith Orozco Maestre.

Nehemías Orozco Maestre.

Miguel Orozco, también cantante.

Genith y Nehemías tuvieron una estrecha relación con la familia de Clara Elena Cabello, esposa del cantante, pues ambos hogares quedaron unidos mediante matrimonios entre sus integrantes, contó ella misma en una entrevista pasada con El Heraldo.



Quién es el hermano de Rafael Orozco que murió y qué le pasó

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Se trata de Jaider Ramón Orozco Maestre, cuya muerte ocurrió en noviembre de 1992, apenas cinco meses después del asesinato de Rafael Orozco, ocurrido el 11 de junio de ese mismo año en Barranquilla. Según la información publicada por El Tiempo el 23 de noviembre de 1992, Jaider Ramón, de 31 años, sufrió un accidente de tránsito cuando se desplazaba por la carretera entre San Juan del Cesar y Villanueva, en La Guajira.

El fallecimiento de Jaider Ramón representó un segundo golpe para los Orozco Maestre, pues la familia aún intentaba recuperarse del impacto provocado por el asesinato de Rafaell, considerado uno de los crímenes que más conmocionó al mundo del vallenato.