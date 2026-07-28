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Cuántos hermanos tenía Rafael Orozco y qué le pasó al que murió

Detalles de los hermanos de Rafael Orozco, el recordado cantante de vallenato que fue la voz del Binomio de Oro, y cómo murió su hermano Jaider Ramón Orozco Maestre.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026

Cuántos hermanos tenía Rafael Orozco: eran más de 10 y uno murió a los 31 años

La vida de la voz inolvidable del Binomio de Oro continúa despertando interés entre los seguidores del vallenato y una de las preguntas más frecuentes sobre su vida es acerca de sus hermanos.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 28 de jul, 2026
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Rafael Orozco
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Foto: Colprensa