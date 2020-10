El amor de Clara Cabello y Rafael Orozco lo separa la muerte

Clara recibe la citación al juzgado al que se debe presentar Rafael por la caución que le puso a Martha. Rafael le cuenta a Clara que Mancini lo está amenazando y por eso tienen que darle la mitad de su dinero, ella le entrega a Rafael sus ahorros y la preocupante situación hace que Clara y Rafael se reconcilien.

Martha y Rafael van al juzgado, el juez les coloca una restricción a ella y a Jaime en la que les prohíben acercarse al cantante. Teto le pregunta a Martha si ella se acostó con Rafael y ella llena de ira miente y dice que Rafael la obligó a estar con él.

Mike le cuenta a Clara que Barranquilla quiere hacerle un homenaje a ‘El dúo de oro’. Jacinto, Cristina y todos los familiares felicitan a Rafael por sus triunfos y brindan por el amor y la familia.

Mira también: Taliana Vargas recuerda la última y fuerte escena de Rafael Orozco, el ídolo

Teto va a buscar a Martha a su casa y al no encontrarla se enoja y les advierte a Gomoso y a Jaime que Martha debe aparecer cuanto antes o sabrán quien es él. La mujer decidió ir al homenaje a pesar de que su hermano le advirtió que lo mejor era que no se apareciera por allá, pero no logra acercase al cantante, sin embargo, su muerte está escrita.

Pasan los días y mientras Rafael cena con su esposa e hija Kelly, unos hombres esperan dentro de un auto a las afueras de la casa de Rafael. Cobi y William hablan con Rafael fuera de su casa, ellos le cuentan que Fino sigue encarcelado, pero son interrumpidos por uno de los hombres de Teto, quien le dice a Rafael que fue a llevarle algo que le enviaron y dispara.

Publicidad



>> Conoce la historia del cantautor de música vallenata Rafael Orozco quien se ganó el corazón de sus numerosos seguidores con sus sentidas canciones.

Un homenaje a su música y su vida, que se vio truncada violentamente.