Erika Zapata se mostró llorando en redes y dejó un desgarrador mensaje: esto pasó

No cabe duda de que Erika Zapata se ha convertido en una de las periodistas más reconocidas de Noticias Caracol. Además de informar con rigurosidad sobre lo que ocurre en Medellín y el departamento de Antioquia, ha logrado conectar con los televidentes gracias a su estilo auténtico, su lenguaje coloquial y su cercanía con la gente.

Zapata también es una figura influyente en redes sociales como Instagram, X (antes Twitter) y TikTok, donde sus publicaciones suelen generar múltiples reacciones. No solo comparte detalles sobre su trabajo diario, sino también aspectos personales, como su vida sentimental.



Por qué Erika Zapata publicó foto llorando

El pasado 12 de julio, Erika preocupó a sus seguidores al publicar un mensaje desolador en X, acompañado más tarde por una foto en la que aparece llorando. En el primer trino, expresó que estaba atravesando un momento emocional difícil relacionado con un desamor:

“A veces le pido mucho a Dios que se acuerde de mí y que mi corazón esté bien. Yo no soy una persona perfecta, pero no merezco sufrir tanto cada vez que quiero amar como las otras personas. Soy usada, botada y lastimada”, escribió. Minutos después, profundizó en su dolor al publicar una imagen llorando, lo que generó aún más preocupación entre sus seguidores.

Además, recurrió a TikTok para desahogarse en un video donde explicó con más detalle lo que estaba sintiendo:

“Es de esos días en los que uno amanece triste, triste, 'acabao'. Yo a veces le muestro mucha fortaleza a la gente... pero en la vida personal hay cosas que duelen mucho... Cuando yo he querido quizás vivir... cuando la otra gente se enamora... Yo no sé cómo he tenido tanta fortaleza a veces en momentos de la vida complejos”.

Aunque posteriormente borró las publicaciones, como ha hecho en otras ocasiones, las respuestas de sus seguidores no se hicieron esperar y permanecen visibles: muchos le enviaron mensajes de apoyo, solidaridad y aliento.

El 14 de julio, Erika reapareció en sus historias de Instagram compartiendo una frase del escritor Mario Benedetti que refleja cómo se ha sentido en estos días: “Usted relájese, hay cosas que llevan su tiempo y otras que el tiempo se las lleva”. Con este mensaje, dio a entender que está tratando de sanar y dejar atrás el dolor.

Qué operación se hizo Erika Zapata

Cabe recordar que el pasado 29 de abril, Erika reveló que se sometió a una cirugía de reducción de busto. Su médico, el doctor Jairo Patarroyo, compartió una publicación donde incluso bromeó con el cambio, preguntando a sus seguidores si querían ver el nuevo escote de la periodista, quien desde entonces ha mostrado mayor seguridad en sí misma.

