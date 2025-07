Sathya, del Desafío del Siglo intentó quitarse la vida por el bullying que vivía

Sathya, la más reciente eliminada del Desafío del Siglo, es una mujer que inspira por su fuerza, disciplina y sensibilidad. Tiene 22 años, vive en Kennedy, Bogotá, y se destaca como atleta de parkour y calistenia. Más allá de sus habilidades físicas, es una amiga leal, una persona amorosa con su familia y una mujer que ha sabido levantarse de las caídas.

Lee más: Margoth, del Desafío 2023 está en UCI: qué le ocurrió y cómo está actualmente



Sathya recibió bullying en el colegio

Desde pequeña fue una niña muy amada y deseada, sus padres le enseñaron el valor de cuidarse a sí misma y de proteger la naturaleza, principios que hoy siguen guiando su vida, sin embargo, su camino no ha sido fácil. Durante la adolescencia, sufrió fuerte bullying por parte de sus compañeros de colegio, le decían que era débil, muy flaca, y esas palabras la marcaron profundamente.

A los 16 años atravesó el momento más difícil de su vida, cayó en una profunda depresión, tuvo pensamientos de quitarse la vida y necesitó medicación para sobrellevar ese dolor: “Me lastimaba porque el bullying me hacía sentir que no valía la pena”, recuerda. Verla en ese estado fue muy duro para sus padres, quienes siempre estuvieron a su lado.

Su renacer llegó gracias al deporte. Empezó a entrenar y encontró en la actividad física una forma de sanar, de ganar confianza y de sentirse valiosa. Gracias a su esfuerzo, hoy es una atleta fuerte, segura y con un propósito claro. Actualmente vive una etapa muy feliz en el amor. Su pareja, Camilo, también practica el mismo deporte, y juntos comparten no solo la pasión por entrenar y por progresar juntos en la vida.

Publicidad

Lee más: Pineda, eliminado del Desafío del Siglo relata cómo murió su esposa y cuál fue la causa

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.