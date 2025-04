Érika Zapata, de Noticias Caracol, hizo importante anuncio sobre su apariencia física

En las últimas semanas, la periodista encargada de cubrir a región antioqueña de Colombia en Noticias Caracol ha sorprendido en redes sociales al publicar varias fotos en donde presume cómo luce su rostro con maquillaje y hasta portando vestidos, lo que le ha permitido recibir muchos elogios por parte de su comunidad.

Mira también: Érika Zapata conmemoró el Día de la Mujer y habló de las críticas que le hacen: "He sobrevivido"

Lo cierto es que recientemente, la reportera se pronunció a través de su cuenta oficial de X, conocida anteriormente como Twitter, en donde expresó que tiene deseos de cambiar su apariencia física y mejorar de esta forma la confianza que ha ido construyendo a través de los años y a medida que se ha ido conociendo a sí misma.

"Estoy trabajando mucho en mejorar mi aspecto porque no quiero ser solo una mujer inteligente, sino bonita y segura", comentó Zapata en medio de la plataforma.

Publicidad

No te pierdas: Érika Zapata recordó la dura temporada en la que estuvo desempleada y sin ingresos

Este mensaje de inmediato causó todo tipo de comentarios entre sus admiradores, pues aprovecharon para recordarle no solo la gran profesional en la que se ha convertido, sino también el ser humano que ha demostrado ser con los gestos que tiene a diario con los colombianos.

Publicidad

"Ya eres bonita, reina", "espero que lo hagas porque quieres y no porque te hayas dejado influenciar; sin embargo, hazlo siempre que te sientas cómoda", "eres una mujer hermosa y preparada, ES COMPLETAMENTE VÁLIDO que quieras convertirte en una mujer atractiva y sexy 🙌❤️🔥", "admiración total para ella", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Te puede interesar: Qué ha pasado con Yudy de ‘La vendedora de rosas’, Érika Zapata la encontró en la calle

Érika Zapata habló de su primer beso

En medio de una entrevista para el programa The Suso's Show, Zapata contó que no había dado su primer beso. "Ven, hablemos de picos, ¿hace cuánto no das unos, ome?", preguntó el presentador de forma jocosa, de manera que ella no dudó en contestar que por el momento no ha tenido una experiencia de este tipo.

En varias ocasiones, Érika ha expuesto que está abierta a conocer al amor de su vida; no obstante, ha dejado claros sus estándares, dado que espera conseguir a un hombre que aporte a su vida en materia de crecimiento personal y que al mismo tiempo la apoye en sus proyectos profesionales.