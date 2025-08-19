Hermana de Rata, del Desafío, lo defiende de críticas por castigo que Gamma mandó a Omega

En el capítulo 32 del Desafío Siglo XXI, se llevó a cabo la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, en la que Gamma se convirtió en el ganador. Por lo cual, tenían que escoger la tarea que le iban a poner a Omega, quienes están en Playa Baja.

Justo al terminar la competencia, Zambrano dijo que debían darle el castigo más duro, después de que a ellos les enviaran sumergirse en hielo y el de yoga. Asimismo, Rosa estuvo de acuerdo, pero Rata dijo que quería darles uno más tranquilo, por la difícil situación que están atravesando en La Ciudad de las Cajas.

Es decir, que él votó para darle Noche en la intemperie, pero todos se opusieron a su pensamiento. Además, cuando llegaron a la casa Gamma, le dijeron que la mejor opción era darles la caja de arepas, para eliminar ese castigo y que a ellos los toque, pero Rata se mantuvo en su posición.



Hermana de Rata, del Desafío, lo defiende de las críticas

Tras este hecho, la hermana de Rata, María Alejandra Maldonado, se refirió al tema en Día a Día, en la que lo defendió y afirmó que él es un gran ser humano, por eso tiene ese pensamiento tan noble.

“Es una persona espectacular, y me parece un poco injusto que lo hayan juzgado por la decisión que él tomó. Es muy humano y humilde. Me encanta que siempre haya defendido su posición, así sus compañeros no lo hayan apoyado de esa manera. Él tiene un corazón enorme y es increíble. Siempre va a estar por encima el bienestar de las personas más que el de él”, afirmó.

Por otra parte, José Eduardo Maldonado, se refirió al tema y él indicó que las cosas las estaba haciendo muy bien y que siempre ha sido por igual. Después de esto, Alejandra reveló que Rata vive con los papás en Belén de Hungría, que está ubicado en el departamento de Risaralda.

“Siempre ha estado pendiente de todos, de la familia. Él es espectacular con las niñas, aprendió a crecer en un hogar con hermanas, donde siempre nos ha amado y respetado. Además, está pendiente de nosotros y somos una familia muy unida y estamos orgulloso que esté allá. Mi papá nos enseñó que antes que nada somos personas”, puntualizó María Alejandra.

