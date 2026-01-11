Los planes que Yeison Jiménez tenía para su segundo Estadio el Campín el 28 de marzo

El programa Se Dice de Mí fue el lugar en el que Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero, dejó registrados los planes que tenía para un concierto que ya no podrá realizar. Se trataba de la segunda fecha en el estadio El Campín de Bogotá, un reto que el cantante asumía como uno de los momentos más importantes de su carrera artística y de la música popular en Colombia.



Concierto de Yeison Jiménez en Bogotá

En las imágenes, Yeison hablaba con entusiasmo del primer concierto en El Campín, al que describió como una experiencia inolvidable: “La gente que estuvo en el Campín sabe que fue un concierto demasiado especial, con demasiada energía, el mejor concierto que ha habido en la historia”, expresó, recordando que fue su primera vez en un estadio y que enfrentar a más de 45 mil personas cambió su manera de entender los escenarios. También destacó que la mitad del aforo se vendió en un solo día, algo que consideraba una señal del respaldo del público.

Sobre la nueva fecha, el artista aseguraba que sería aún más ambiciosa: “Esta próxima fecha va a ser más brutal porque traigo más invitados, gente muy top. Sé que se van a sorprender con lo que viene”, dijo, dejando claro que el concierto estaba pensado como una celebración para quienes no pudieron asistir a la primera presentación y para reafirmar el crecimiento del género.



El fragmento también recoge el orgullo de su entorno cercano, al recordar que muchos dudaban de que la música popular pudiera llenar un estadio como El Campín. Yeison asumía ese desafío como una prueba artística: “El reto más grande no es cantar en El Campín, sino mantener a la gente gritando dos o tres canciones”, afirmó su colega Ciro Quiñonez.

Este concierto, anunciado para el 28 de marzo, hoy queda como uno de los grandes sueños que Yeison Jiménez tenía por cumplir. Su testimonio en Se Dice de Mí se convierte en un homenaje a su disciplina, a su fe en el género y al legado que dejó en la música popular colombiana.

