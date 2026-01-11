Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Los Informantes
Homenajes a Yeison Jiménez
Esposa de Yeison Jiménez
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Yeison Jiménez tenía planes para su segundo Estadio el Campín el 28 de marzo en Bogotá

En Se Dice de Mí, Yeison Jiménez les contó a sus hijas y a su esposa, Sonia Restrepo, cuáles eran las sorpresas que tenía planeadas para la segunda fecha en el Estadio el Campín el 28 de marzo del 2026.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Los planes que Yeison Jiménez tenía para su segundo Estadio el Campín el 28 de marzo

En Se Dice de Mí, Yeison Jiménez les contó a sus hijas y a su esposa cuáles eran las sorpresas que tenía planeadas para la segunda fecha en el Estadio el Campín el 28 de marzo del 2026, la cual no podrá realizar.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de ene, 2026
Comparta en:
Thumbnail