Murió Yeison Jiménez en un accidente de avioneta, a sus 34 años, confirma Aerocivil

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Aeronáutica Civil confirmó este sábado un accidente aéreo ocurrido hacia las 3:00 p. m. en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en una zona rural entre Paipa y Duitama (Boyacá). La aeronave, de matrícula N325FA, se precipitó a tierra por causas que aún son materia de investigación.
Mira también: Los nombres confirmados de las personas que murieron en el accidente con Yeison Jiménez
Al llegar al lugar del siniestro, organismos de socorro y la Policía Nacional verificaron el fallecimiento de las seis personas que iban a bordo. Entre las víctimas se encuentra el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez. El piloto fue identificado como el capitán Hernando Torres, y los pasajeros como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.
Tras recibir la señal de emergencia (ELT), el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) activó los protocolos correspondientes. En la zona trabajan de manera articulada unidades de la Policía, el cuerpo de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) de Paipa y otros equipos de emergencia.
Publicidad
La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes ya fue desplegada para adelantar la inspección técnica y la recolección de evidencia que permita establecer las causas del accidente. La Aeronáutica Civil expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que continuará entregando información oficial a medida que avancen las investigaciones.
Yeison Jiménez nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, y tenía 34 años. Se convirtió en una de las voces más influyentes de la música popular colombiana gracias a una carrera forjada con disciplina, calle y experiencia propia. Su historia personal, marcada por carencias económicas y decisiones tempranas, le dio un sello auténtico que conectó con un público que se vio reflejado en sus letras sinceras y sin adornos.
Publicidad
Mira también: Yeison Jiménez sorprendió a una fan con un detalle especial; Camilo Cifuentes participó
Dentro de su repertorio sobresalen canciones que marcaron una generación del género, como “Aventurero”, “Vete”, “Ya No Mi Amor”, “Se Acabó” y “Tenías Razón”, temas que lo posicionaron en la radio y en grandes escenarios del país.
Más allá del éxito musical, también fue compositor y empresario, impulsando proyectos propios y nuevos talentos, dejando una huella que trascendió la tarima y consolidó su nombre como referente del popular contemporáneo.