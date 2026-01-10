Murió Yeison Jiménez en un accidente de avioneta, a sus 34 años, confirma Aerocivil

La Aeronáutica Civil confirmó este sábado un accidente aéreo ocurrido hacia las 3:00 p. m. en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en una zona rural entre Paipa y Duitama (Boyacá). La aeronave, de matrícula N325FA, se precipitó a tierra por causas que aún son materia de investigación.

Mira también: Los nombres confirmados de las personas que murieron en el accidente con Yeison Jiménez



Nombres de los acompañantes de la avioneta de Yeison Jiménez

Al llegar al lugar del siniestro, organismos de socorro y la Policía Nacional verificaron el fallecimiento de las seis personas que iban a bordo. Entre las víctimas se encuentra el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez. El piloto fue identificado como el capitán Hernando Torres, y los pasajeros como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Tras recibir la señal de emergencia (ELT), el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) activó los protocolos correspondientes. En la zona trabajan de manera articulada unidades de la Policía, el cuerpo de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) de Paipa y otros equipos de emergencia.

Publicidad

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes ya fue desplegada para adelantar la inspección técnica y la recolección de evidencia que permita establecer las causas del accidente. La Aeronáutica Civil expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que continuará entregando información oficial a medida que avancen las investigaciones.



Quién era Yeison Jiménez

Yeison Jiménez nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, y tenía 34 años. Se convirtió en una de las voces más influyentes de la música popular colombiana gracias a una carrera forjada con disciplina, calle y experiencia propia. Su historia personal, marcada por carencias económicas y decisiones tempranas, le dio un sello auténtico que conectó con un público que se vio reflejado en sus letras sinceras y sin adornos.

Publicidad

Mira también: Yeison Jiménez sorprendió a una fan con un detalle especial; Camilo Cifuentes participó

Dentro de su repertorio sobresalen canciones que marcaron una generación del género, como “Aventurero”, “Vete”, “Ya No Mi Amor”, “Se Acabó” y “Tenías Razón”, temas que lo posicionaron en la radio y en grandes escenarios del país.

Más allá del éxito musical, también fue compositor y empresario, impulsando proyectos propios y nuevos talentos, dejando una huella que trascendió la tarima y consolidó su nombre como referente del popular contemporáneo.