Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Santa misa
Murió Yeison Jiménez
Esposa de Yeison Jiménez
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Murió Yeison Jiménez en accidente aéreo en Paipa: detalles de qué pasó

Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular colombiano, murió en un accidente aéreo, confirmaron autoridades a Noticias Caracol. Detalles de qué le pasó.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Murió Yeison Jiménez en un accidente de avioneta, a sus 34 años, confirma Aerocivil

En la tarde de este diez de enero, ocurrió un accidente en el sector de la vereda Romita, en el municipio de Paipa, Boyacá, se trató de la avioneta del equipo de Yeison Jiménez.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 10 de ene, 2026
Comparta en:
Yeison Jiménez y su noble gesto con su abuelo.jpg