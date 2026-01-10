Qué ha sido de la vida de Ángela Vergara, recordada actriz de ‘Rafael Orozco, el ídolo’ - CaracolTV
Ángela Vergara se tomó los micrófonos de La Red para detallar actualmente a qué se dedica, tras su paso por la televisión colombiana. Además, indicó que siempre ha estado conectada en el mundo artístico.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
Qué ha sido de la vida de Ángela Vergara, recordada actriz de ‘Rafael Orozco, el ídolo’
Ángela Vergara se tomó los micrófonos de La Red para detallar actualmente a qué se dedica, tras su paso por la televisión colombiana. Además, indicó que siempre ha estado conectada en el mundo artístico.