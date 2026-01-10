Qué ha sido de la vida de Ángela Vergara, recordada actriz de ‘Rafael Orozco, el ídolo’ - CaracolTV Ángela Vergara se tomó los micrófonos de La Red para detallar actualmente a qué se dedica, tras su paso por la televisión colombiana. Además, indicó que siempre ha estado conectada en el mundo artístico.