Cazzu, de pelea con su ex Christian Nodal por canción con Rauw Alejandro: los tres hablaron

El cantante mexicano y la artista argentina se encuentran en medio de una polémica luego de que se lanzara 'Rosita', canción de Tainy en colaboración con Rauw Alejandro y Jhayco. La discusión inició debido a que la intérprete de temas como 'Nada', 'Chapiadora', 'Loca' y 'Mentiste' criticara el lanzamiento musical de sus colegas debido a que hace alusión la polémica relación de su ex con Ángel Aguilar.

Mira también: Ángela Aguilar y Christian Nodal dividen opiniones con gesto navideño en México



"La vo’a romper y la vo’a arreglar. Esto es política pa’ yo robarte. Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, reza parte de la letra.

A través de su cuenta de Subtack, la mujer compartió un comunicado oficial pronunciándose sobre la relación que llegó a perjudicarla: “‘El chisme vende más que el arte’ twittea uno, como si copiara y pegara el primer pensamiento que tuve (…) No sé cuántos tuvieron que ser para construir tan olvidable pieza”.

En el documento desmintió que le importara en sí la relación entre los dos artistas, pero admitió que esto le generaba conflicto debido a que de por medio se encuentra su hija Inti de dos años, calificando toda esta situación como la "crónica de un abandono".



Es necesario mencionar que en varias oportunidades, Cazzu ha declarado a medios de comunicación que la noticia de que su expareja sentimental se había casado con la hija de Pepe Aguilar la tomó por sorpresa y señaló que ella se ha encargado de la manutención y el cuidado de la bebé, añadiendo que cuenta con los recursos suficientes para sacarla adelante.

Christian Nodal a través de su canal de difusión. pic.twitter.com/oVKFtNT8VY — Christian Nodal (@NodalEncantada) February 24, 2026

Publicidad

Mira también: Christian Nodal destapa la verdad detrás de la relación con su suegro Pepe Aguilar

El mexicano no se quedó atrás, pues decidió pronunciarse a través de su canal de difusión en Instagram. Allí dijo que no veía tanto problema en la letra de la canción al mostrarlo como un ejemplo de alma enamorada, y rechazó que usaran a su hija para generar polémica.

Publicidad

"Un tema tan delicado como la maternidad es sagrado. Y precisamente por eso no debería utilizarse como escudo cada vez que algo no gusta. Mucho menos involucrar públicamente a mi hija para reforzar una narrativa. Ella no es un argumento, no es un símbolo, no es una bandera. Es mi bebé", escribió.

Mira también: Romántica dedicatoria de Christian Nodal a Ángela Aguilar: mira el video del momento

El último en referirse al tema fue Rauw Alejandro, quien dijo a través de las plataformas digitales que él no se encargó de escribir el tema y que no vio problema cuando leyó la letra, además de señalar que conoce a Cazzu hace tiempo y que tienen una buena relación de camaradería.