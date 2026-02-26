Publicidad

Por qué se están peleando Cazzu y Christian Nodal y qué tiene que ver Rauw Alejandro - CaracolTV

Cazzu apareció en redes sociales para referirse a la canción 'Rosita' de Jhayco, Rauw Alejandro y Tainy. Christian Nodal no se quedó atrás, pues también le respondió y pidió respeto por su hija Inti.

Cazzu, de pelea con su ex Christian Nodal por canción con Rauw Alejandro: los tres hablaron

La argentina se pronunció luego de que se lanzara 'Rosita', una canción en donde se hace referencia al repentino matrimonio entre el cantante de regional mexicano y Ángela Aguilar.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de feb, 2026
