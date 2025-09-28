Christian Nodal destapa la verdad detrás de la relación con su suegro Pepe Aguilar

Este 28 de septiembre, Christian Nodal concede una entrevista exclusiva para La Red, en la que comparte detalles inéditos sobre su crecimiento profesional, su incursión en nuevos terrenos artísticos y la influencia que ha tenido en su vida el reconocido cantante Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar y su actual suegro.

Durante la conversación, Nodal se muestra entusiasmado al hablar del aprendizaje musical que ha obtenido al convivir con la familia Aguilar, en especial con Pepe, a quien admira profundamente.

"Hace maquetas, que es como un pre antes de grabar”, explica el intérprete de 'Botella tras botella'. Añade que estas maquetas son fundamentales para estructurar una canción, ya que primero se trabaja la melodía y luego se monta el resto de la producción.

Este proceso, según Nodal, le ha abierto los ojos a nuevas formas de trabajar en el estudio, más modernas y detalladas, que enriquecen su proceso creativo y permiten mayor control sobre el resultado final de sus canciones.

Más allá de la música, el cantante sonorense también revela que tiene la mirada puesta en otros caminos artísticos. Uno de ellos es la actuación, un mundo que siempre le ha llamado la atención y en el que espera incursionar próximamente.

Otro de sus proyectos es el lanzamiento de su propia línea de ropa, un sueño que poco a poco va tomando forma. Con un estilo único que lo ha distinguido en la escena musical, Nodal quiere llevar su identidad también al mundo de la moda.

Incluso, no descarta la posibilidad de convertirse en modelo, aunque con una sonrisa admite que aún debe trabajar más en su físico antes de lanzarse a las pasarelas.

Christian Nodal se muestra en una etapa de expansión y evolución, no solo musical, sino también personal y profesional.

