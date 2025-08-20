Christian Nodal confirma que se casará de nuevo con Ángela Aguilar: reveló la fecha

En los últimos días, Christian Nodal ha dado de qué hablar por la relación que tiene con Ángela Aguilar. Precisamente, en una entrevista con la periodista Adela Micha, en ‘La Saga’, reveló que llegará al altar otra vez junto a su esposa.

Christian Nodal se casa de nuevo con Ángela Aguilar

Según indicó, de la boda espiritual ya cumplieron un año y la otra celebración también llevan el mismo tiempo. Por lo cual, confirmaron que para el 2026 darán el SÍ en la iglesia para sellar su amor la frente de todos sus seres queridos.



Es de resaltar que, la primera celebración se realizó el 24 de julio de 2024, es decir, casi tres meses después de haber anunciado que se terminó su relación con Cazzu, la madre de su hija Inti. Todo se realizó de manera privada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas en Cuernavaca, Morelos.

Por otra parte, en esta misma entrevista se refirió a Cazzu, en la que le pidió disculpas a ella por todo lo sucedido y afirmó que él siempre quiso guardar su noviazgo con la hija de Pepe Aguilar.

“Yo creo que es muy importante terminar una relación antes de enamorarte o por cualquier pellizquito. A partir de ahí ya abres puerta a la sinceridad por respeto al amor, a la otra persona y a todo. A mí hay algo que me pesa y pido disculpas también a la madre de mi hija. Yo sí quise resguardar mi relación con Ángela”, expresó.

Además, agregó que él tuvo siempre la idea de cuidar el dolor de su expareja, pero hubo algo que sucedió que marcó durante todo ese fin de la relación. Todo fue cuando él llegó al altar junto a su actual esposa, muy cerca de la fecha que se separó de la artista argentina.

“Yo me casé con Ángela en Roma el 29 de mayo y yo venía la tormenta que se estaba viniendo. Había hablado con mi suegro de que quería formalizar la relación. De la primera vez que nos vimos, fuera de la profesional, conectamos de una manera tan bonita. Cuando terminé mis shows de Guadalajara, dije me voy con ella para allá”, puntualizó. Asimismo, dijo que desde la canción 'Dime cómo quieres' se enamoró de ella, pero no se pudo dar y volvieron a hablar hasta el 14 de mayo de 2024.