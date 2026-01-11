Publicidad

En vivo
Los Informantes
Homenajes a Yeison Jiménez
Esposa de Yeison Jiménez
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

¿Quién es la esposa de Hugo Rodallega? Tienen tres hijos juntos

Hugo Rodallega le presenta a su esposa oficialmente a Suso y el ‘Paspi’, ni corto, ni perezoso, aprovecha para decir que es una mujer muy bella, además, hace varios comentarios para conquistarla.

¿Quién es la esposa de Hugo Rodallega? Suso le coquetea en vivo

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de ene, 2026
