Hilos de Vida
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Capítulo 137 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 137 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol. Kenan planea huir tras el juicio de Cemilé, pero Caroline llama a Alí para que ellos interfieran.

55:25 min
137. Caroline planea venganza en contra de su exesposo Kenan
Tormenta de Pasiones - Capítulo 137: Caroline planea venganza en contra de su exesposo Kenan
54:24
Capítulo 136
el capitán Alí logra recuperar las acciones que Cemilé vendió
53:40
Capítulo 135
Hakan empeora cada vez más, tras su disparo en el pecho
Capítulo 134
la boda de Berrín no tuvo final feliz, pues comenzó su nueva pesadilla
Capítulo 137 Tormenta de Pasiones: Caroline planea venganza en contra de su exesposo Kenan

Kenan planea huir tras el juicio de Cemilé, pero Caroline llama a Alí para que ellos interfieran. Alí habla con su familia y les cuenta que volverá a su exprofesión como barquero.

54:24
Capítulo 136
el capitán Alí logra recuperar las acciones que Cemilé vendió
53:40
Capítulo 135
Hakan empeora cada vez más, tras su disparo en el pecho
Capítulo 134
la boda de Berrín no tuvo final feliz, pues comenzó su nueva pesadilla
54:30
Capítulo 133
la vida de Aylin y su bebé están en peligro
54:32
Capítulo 132
Soner y Aylin tienen una cita muy importante antes de su boda
55:23
Capítulo 131
Kenan secuestra a Cemilé y la extorsiona pidiéndole sus acciones
