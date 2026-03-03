Publicidad
Capítulo 137 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 137 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol. Kenan planea huir tras el juicio de Cemilé, pero Caroline llama a Alí para que ellos interfieran.
Capítulo 137 Tormenta de Pasiones: Caroline planea venganza en contra de su exesposo Kenan
55:25 min
Tormenta de Pasiones - Capítulo 137:
Caroline planea venganza en contra de su exesposo Kenan
54:24
Capítulo 136
el capitán Alí logra recuperar las acciones que Cemilé vendió
53:40
Capítulo 135
Hakan empeora cada vez más, tras su disparo en el pecho
Capítulo 134
la boda de Berrín no tuvo final feliz, pues comenzó su nueva pesadilla
55:25
Capítulo 137
Caroline planea venganza en contra de su exesposo Kenan
Capítulo 137 Tormenta de Pasiones: Caroline planea venganza en contra de su exesposo Kenan
Kenan planea huir tras el juicio de Cemilé, pero Caroline llama a Alí para que ellos interfieran. Alí habla con su familia y les cuenta que volverá a su exprofesión como barquero.
Por:
Caracol Televisión
|
3 de Marzo, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
54:24
Capítulo 136
el capitán Alí logra recuperar las acciones que Cemilé vendió
53:40
Capítulo 135
Hakan empeora cada vez más, tras su disparo en el pecho
Capítulo 134
la boda de Berrín no tuvo final feliz, pues comenzó su nueva pesadilla
54:30
Capítulo 133
la vida de Aylin y su bebé están en peligro
54:32
Capítulo 132
Soner y Aylin tienen una cita muy importante antes de su boda
55:23
Capítulo 131
Kenan secuestra a Cemilé y la extorsiona pidiéndole sus acciones
55:25
Capítulo 137
Caroline planea venganza en contra de su exesposo Kenan
