53:40 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 135: Hakan empeora cada vez más, tras su disparo en el pecho Capítulo 134 la boda de Berrín no tuvo final feliz, pues comenzó su nueva pesadilla 54:30 Capítulo 133 la vida de Aylin y su bebé están en peligro 54:32 Capítulo 132 Soner y Aylin tienen una cita muy importante antes de su boda 53:40 Capítulo 135 Hakan empeora cada vez más, tras su disparo en el pecho

Capítulo 135 Tormenta de Pasiones: Hakan empeora cada vez más, tras su disparo en el pecho Hakan es llevado de urgencias y los médicos logran estabilizar su salud, pero no presenta cambios positivos. Su padre habla con la policía, pero no confiesa ningún cargo.