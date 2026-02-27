Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
En vivo ‘A Otro Nivel’
¿Myrian se tatuó nombre de Zambrano?
'Tormenta de Pasiones'
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Capítulo 135 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol, completo y en español.

Capítulo 135 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol. Hakan es llevado de urgencias y los médicos logran estabilizarlo, pero no presenta cambios positivos. Su padre no confiesa ningún cargo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner Tormenta de pasiones DK
53:40 min
tormenda dp.png
Tormenta de Pasiones - Capítulo 135: Hakan empeora cada vez más, tras su disparo en el pecho
134. La boda de Berrín no tuvo final feliz: comenzó su nueva pesadilla
Capítulo 134
la boda de Berrín no tuvo final feliz, pues comenzó su nueva pesadilla
Tormenta.png
54:30
Capítulo 133
la vida de Aylin y su bebé están en peligro
plantilla 1280 x 720 (1).png
54:32
Capítulo 132
Soner y Aylin tienen una cita muy importante antes de su boda
tormenda dp.png
53:40
Capítulo 135
Hakan empeora cada vez más, tras su disparo en el pecho

Capítulo 135 Tormenta de Pasiones: Hakan empeora cada vez más, tras su disparo en el pecho

Hakan es llevado de urgencias y los médicos logran estabilizar su salud, pero no presenta cambios positivos. Su padre habla con la policía, pero no confiesa ningún cargo.

Por: Caracol Televisión
|
134. La boda de Berrín no tuvo final feliz: comenzó su nueva pesadilla
Capítulo 134
la boda de Berrín no tuvo final feliz, pues comenzó su nueva pesadilla
Tormenta.png
54:30
Capítulo 133
la vida de Aylin y su bebé están en peligro
plantilla 1280 x 720 (1).png
54:32
Capítulo 132
Soner y Aylin tienen una cita muy importante antes de su boda
tdp.png
55:23
Capítulo 131
Kenan secuestra a Cemilé y la extorsiona pidiéndole sus acciones
TDP (2).png
54:00
Capítulo 130
Soner le propone matrimonio por segunda vez a Aylin
TDP (1).png
55:03
Capítulo 129
el corazón de Aylin se rompe tras enterarse de la verdad de Soner
tormenda dp.png
53:40
Capítulo 135
Hakan empeora cada vez más, tras su disparo en el pecho