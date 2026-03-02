Publicidad

Capítulo 136 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 136 'Tormenta de Pasiones'. Alí secuestra a la mamá de Kenan y le exige que para liberarla él debe devolver las acciones de Cemilé. Él las devuelve, pero tiene un plan bajo la manga.

53:40
Capítulo 135
Hakan empeora cada vez más, tras su disparo en el pecho
134. La boda de Berrín no tuvo final feliz: comenzó su nueva pesadilla
Capítulo 134
la boda de Berrín no tuvo final feliz, pues comenzó su nueva pesadilla
54:30
Capítulo 133
la vida de Aylin y su bebé están en peligro
Capítulo 136 Tormenta de Pasiones: el capitán Alí logra recuperar las acciones que Cemilé vendió

Alí secuestra a la mamá de Kenan y le exige que para liberarla él debe devolver las acciones de Cemilé, las cuales la ayudarán a ganar el juicio. Kenan las devuelve, pero tiene un plan bajo la manga.

53:40
Capítulo 135
Hakan empeora cada vez más, tras su disparo en el pecho
134. La boda de Berrín no tuvo final feliz: comenzó su nueva pesadilla
Capítulo 134
la boda de Berrín no tuvo final feliz, pues comenzó su nueva pesadilla
54:30
Capítulo 133
la vida de Aylin y su bebé están en peligro
54:32
Capítulo 132
Soner y Aylin tienen una cita muy importante antes de su boda
55:23
Capítulo 131
Kenan secuestra a Cemilé y la extorsiona pidiéndole sus acciones
54:00
Capítulo 130
Soner le propone matrimonio por segunda vez a Aylin
