54:24 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 136: el capitán Alí logra recuperar las acciones que Cemilé vendió 53:40 Capítulo 135 Hakan empeora cada vez más, tras su disparo en el pecho Capítulo 134 la boda de Berrín no tuvo final feliz, pues comenzó su nueva pesadilla 54:30 Capítulo 133 la vida de Aylin y su bebé están en peligro 54:24 Capítulo 136 el capitán Alí logra recuperar las acciones que Cemilé vendió

Capítulo 136 Tormenta de Pasiones: el capitán Alí logra recuperar las acciones que Cemilé vendió Alí secuestra a la mamá de Kenan y le exige que para liberarla él debe devolver las acciones de Cemilé, las cuales la ayudarán a ganar el juicio. Kenan las devuelve, pero tiene un plan bajo la manga.