Capítulo 132 Tormenta de Pasiones: Soner y Aylin tienen una cita muy importante antes de su boda La pareja está muy ansiosa por hacer su celebración en el lugar donde todo comenzó, y por eso van al cementerio y visitan la tumba de Murat, el hermano de Soner que se mató.