Capítulo 132 Tormenta de Pasiones, novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 132 Tormenta de Pasiones, novela turca de Caracol, completo y en español. Aylin y Soner están ansiosos por su boda. Van al cementerio y visitan la tumba de Murat.

54:32 min
Tormenta de Pasiones - Capítulo 132: Soner y Aylin tienen una cita muy importante antes de su boda
55:23
Capítulo 131
Kenan secuestra a Cemilé y la extorsiona pidiéndole sus acciones
54:00
Capítulo 130
Soner le propone matrimonio por segunda vez a Aylin
55:03
Capítulo 129
el corazón de Aylin se rompe tras enterarse de la verdad de Soner
54:32
Capítulo 132
Soner y Aylin tienen una cita muy importante antes de su boda

Capítulo 132 Tormenta de Pasiones: Soner y Aylin tienen una cita muy importante antes de su boda

La pareja está muy ansiosa por hacer su celebración en el lugar donde todo comenzó, y por eso van al cementerio y visitan la tumba de Murat, el hermano de Soner que se mató.

Por: Caracol Televisión
|
