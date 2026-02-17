Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Final del 'Desafío'
Programación de Caracol

Capítulo 127 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca, completo y en español

Capítulo 127 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca, completo y en español. El nuevo novio de Aylin se encuentra con Soner y le explica por qué no se casó con ella.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner Tormenta de pasiones DK
54:36 min
Tormenta de Pasiones.png
Tormenta de Pasiones - Capítulo 127: Soner explica por qué dejó a Aylin plantada en el altar
tormenta de pasiones (2).png
54:02
Capítulo 126
Aylin confiesa la verdad sobre su embarazo
tormenta de pasiones.png
Capítulo 125
se sabe quien secuestró a la bebé y hay una gran decepción
tormenta11
54:10
Capítulo 124
Aylin está embarazada y comete un pecado al no estar casada
Tormenta de Pasiones.png
54:36
Capítulo 127
Soner explica por qué dejó a Aylin plantada en el altar

Capítulo 127 Tormenta de Pasiones: Soner explica por qué dejó a Aylin plantada en el altar

El nuevo novio de Aylin se encuentra con Soner y le dice que le dé una explicación sobre por qué no se casó con ella. La historia de Soner deja asombrado al novio de Aylin y él le dice que vuelvan.

Por: Caracol Televisión
|
tormenta de pasiones (2).png
54:02
Capítulo 126
Aylin confiesa la verdad sobre su embarazo
tormenta de pasiones.png
Capítulo 125
se sabe quien secuestró a la bebé y hay una gran decepción
tormenta11
54:10
Capítulo 124
Aylin está embarazada y comete un pecado al no estar casada
tormentadepasiones9
55:11
Capítulo 123
Suleyman descubre la verdadera razón por la que Soner quiere irse del país
Tormenta de Pasiones
53:29
Capítulo 122
Alí evita que Caroline escape y está a punto de matarla
tormenta de pasiones
54:36
Capítulo 121
Alí quiere vengarse de Caroline por su traición
Tormenta de Pasiones.png
54:36
Capítulo 127
Soner explica por qué dejó a Aylin plantada en el altar