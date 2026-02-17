54:36 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 127: Soner explica por qué dejó a Aylin plantada en el altar 54:02 Capítulo 126 Aylin confiesa la verdad sobre su embarazo Capítulo 125 se sabe quien secuestró a la bebé y hay una gran decepción 54:10 Capítulo 124 Aylin está embarazada y comete un pecado al no estar casada 54:36 Capítulo 127 Soner explica por qué dejó a Aylin plantada en el altar

Capítulo 127 Tormenta de Pasiones: Soner explica por qué dejó a Aylin plantada en el altar El nuevo novio de Aylin se encuentra con Soner y le dice que le dé una explicación sobre por qué no se casó con ella. La historia de Soner deja asombrado al novio de Aylin y él le dice que vuelvan.