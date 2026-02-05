Publicidad

Capítulo 122 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca, completo y en español

Capítulo 122 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. Alí impide que Caroline escapa y está a punto de matarla.

53:29 min
Tormenta de Pasiones
Tormenta de Pasiones - Capítulo 122: Alí evita que Caroline escape y está a punto de matarla
Capítulo 122 Tormenta de Pasiones: Alí evita que Caroline escape y está a punto de matarla

El capitán logra alcanzar el carro en el que su esposa huía y, cuando ella desciende, él le apunta con un arma. Caroline intenta convencerlo de que la deje vivir, pero él parece seguro de su decisión.

Por: Alejandra Hurtado
|
