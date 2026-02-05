53:29 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 122: Alí evita que Caroline escape y está a punto de matarla 54:36 Capítulo 121 Alí quiere vengarse de Caroline por su traición 53:35 Capítulo 120 Caroline traiciona a Alí y toma su lugar en la empresa de Kenan 53:50 Capítulo 119 Kenan quiere despedir a Alí, pero él saca un as bajo la manga 53:29 Capítulo 122 Alí evita que Caroline escape y está a punto de matarla

Capítulo 122 Tormenta de Pasiones: Alí evita que Caroline escape y está a punto de matarla El capitán logra alcanzar el carro en el que su esposa huía y, cuando ella desciende, él le apunta con un arma. Caroline intenta convencerlo de que la deje vivir, pero él parece seguro de su decisión.