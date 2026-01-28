Publicidad

Capítulo 116 Tormenta de Pasiones: Hesefe ve a Caroline con Kenan y le advierte que debe separarse de Alí

La madre del capitán sigue a la esposa de su hijo, luego de que Cemile le contara sobre el amante de ella. Hesefe la descubre y le ordena que se divorcie de Alí y que se vaya a Alemania, su país.

Por: Alejandra Hurtado
|
