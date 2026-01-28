Tormenta de Pasiones - Capítulo 116: Hesefe ve a Caroline con Kenan y le advierte que debe separarse de Alí Capítulo 115 Berrín termina con Ahmet y le dice que volverá con Hakan por su hija 52:24 Capítulo 114 Hasefe está a punto de decirle a Alí que Caroline le es infiel 53:55 Capítulo 113 Berrín pierde custodia de su hija con Hakan y él se irá a Alemania Capítulo 116 Hesefe ve a Caroline con Kenan y le advierte que debe separarse de Alí

Capítulo 116 Tormenta de Pasiones: Hesefe ve a Caroline con Kenan y le advierte que debe separarse de Alí La madre del capitán sigue a la esposa de su hijo, luego de que Cemile le contara sobre el amante de ella. Hesefe la descubre y le ordena que se divorcie de Alí y que se vaya a Alemania, su país.