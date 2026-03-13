Cuándo son los premios Óscar 2026, a qué hora conectarse y quiénes serán los presentadores

Todo está listo para la edición número 98 de los premios Óscar 2026, evento que reunirá a lo mejor del cine internacional y reconocerá el trabajo que realizaron actores, directores, guionistas, productores, cantantes, documentalistas y demás trabajadores de la industria audiovisual. El evento principal contará con la participación de Conan O' Brien como presentador; esta sería su segunda vez conduciendo la velada.

Mira también: ¿Actores de 'La Reina del Flow 3' son familiares? Uno explica la verdadera relación



Cuándo son los premios Óscar 2026 y dónde verlos

La jornada tendrá lugar el próximo domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre, ubicado en Los Ángeles, California, Estado Unidos. La hora para conectarse con el evento en vivo depende del país desde el que se aprecie. En este sentido México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Nicaragua podrán ver el evento desde las 4:00 p. m.; en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá se podrán conectar desde las 5:00 p. m.; en Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay y Bolivia se podrá apreciar a partir de las 6:00 p. m.; y en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay los interesados podrán estar pendientes a las 7:00 p. m.



España, por su parte, podrá disfrutar de esta jornada a las 12:00 a. m. del 16 de marzo. Es necesario mencionar que estos horarios incluyen la gala previa que estará a cargo de Amelia Dimoldenberg, la cual incluirá la alfombra roja con entrevistas a diferentes personalidades de la industria del entretenimiento internacional.

Los interesados con disfrutar de la velada, deberán conectarse a la señal de HBO Max.



Mira también: Así luce hoy la actriz que fue Soraya en 'María la del Barrio', famosa por "Maldita lisiada"



Novedades de los Premios Óscar 2026

El 22 de enero de 2026, al academia anunció las nominaciones para la gala desde el Samuel Goldwyn Theater en Beverly Hills. En esta edición, los premios llegan con varias novedades, entre ellas la aparición del premio Óscar a Mejor Reparto. Esta nueva categoría ha generado mucha expectativa teniendo en cuenta que la última en estrenarse tuvo lugar en 2001.

Publicidad

Por su parte, 'Sinners', de Ryan Coogler, encabeza la lista de nominaciones, alcanzando 16 aspiraciones, lo que supone un récord en la historia de los premios. Entre ellas se destacan: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Canción Original, entre otras.

Mira también: Actor de 'La Reina del Flow' tiene hija que estuvo en La Voz Kids, ¿qué tan lejos llegó?