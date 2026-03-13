Publicidad

Premios Óscar 2026: cuándo son, a qué hora empiezan y dónde verlos EN VIVO - CaracolTV

En esta edición, 'Sinners' se posiciona como la película con más nominaciones. Esto es todo lo que debes saber para conectarte con la premiación de la industria audiovisual.

Cuándo son los premios Óscar 2026, a qué hora conectarse y quiénes serán los presentadores

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de mar, 2026
Premios Óscar 2026: cuándo son, en dónde se realizarán y a qué hora empezarán en Colombia.