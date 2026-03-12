Silvia Corzo respondió a las crítica por casarse con ella misma en boda simbólica

Silvia Corzo fue la invitada especial al programa matutino este 12 de febrero, un par de días después de mostrar en redes sociales que decidió contraer matrimonio consigo misma en medio de una ceremonia simbólica a la que asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Aunque muchos le expresaron su admiración por su compromiso con su propio bienestar, otros la criticaron por supuestamente haber exagerado con su trabajo de amor propio.

Silvia Corzo respondió a las críticas por haberse casado consigo misma

Luego de revelar que atravesó por un complejo estado de salud relacionado con su sistema inmunológico debido a episodios de estrés, Silvia contó que tomó la decisión de realizar este ritual porque le permite recordar el compromiso que tiene de cuidarse y priorizar su bienestar. Según contó, fue Iván Lalinde, quien le informó que el video que habían subido a las plataformas digitales se había convertido en todo un fenómeno de Internet y, respecto a las burlas, declaró que no las toma a mal.



"Lo primero es que debes ponerle atención y priorizar tu atención en las personas que te hacen sentir bien, te respaldan, te apoyan y te aman y priorizar los comentarios bonitos hacia a ti, así como los tuyos hacia los demás. Es decir, la atención debe estar fija en lo bueno. Pero cuando las personas hablan mal, critican y se burlan, lo que yo veo es miedo", comentó.



De igual forma, dejó claro que no ve este "miedo" con malos ojos, sino que lo reconoce como parte de su etapa de crecimiento espiritual, por lo que añadió que siente empatía por esas personas que han afirmado no estar de acuerdo con la ceremonia, pues le recuerda su propio proceso.

"Eso lo entiendo perfectamente porque no todos estamos listos en todos los momentos para darnos cuenta de cómo nos tratamos, y lo que decimos a los demás es un reflejo de lo que somos, entonces yo creo que hay que respetarlo, hay que respetar el proceso de las demás personas, poco a poco y a su tiempo se darán cuenta", concluyó.

