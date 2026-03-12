Ana Milena se equivocó en vivo en Noticias Caracol, pero Alejandra Murgas salió al rescate

Una de las presentadoras más destacadas de Noticias Caracol es Ana Milena Ramírez, quien acompaña a los televidentes en la emisión del medio día del programa informativo, donde presenta los hechos más importantes de Colombia y el mundo. Recientemente, la periodista dio de qué hablar en las plataformas digitales al cometer un divertido error que no pasó desapercibido para los usuarios de Internet.

Qué error cometió Ana Milena Gutiérrez en Noticias Caracol

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Gutiérrez revivió el cómico momento que vivió el pasado 11 de marzo en la transmisión. En el video se escucha cuando se despide de los televidentes junto a Alejandra Murgas, su compañera de trabajo.



"Estas fueron las noticias, nos vemos a las 7:00 p. m. con una nueva edición informativa, pero si quiere seguir los hechos del día puede conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales", dijo Murgas, de manera que ella complementó diciendo: "Sí, señora, y en el Canal Caracol ya viene 'Tormenta de Pasiones', esto es Noticias Caracol, primero la gente. Feliz martes... ¿Miércoles?".





Este pequeño error generó risas en el set de grabación justo a tiempo para dar por terminada la jornada del informativo, de manera que se dio paso al siguiente programa en la parrilla mientras ellas continuaban sacándole el lado gracioso a este suceso.

"Hoy Ana Milena dejó confundido a más de uno", escribió murgas en la red social, de manera que su colega reposteó el clip y escribió: "Aleja al rescate".

Esta no es la primera vez que el noticiero le saca risas a los televidentes, pues en varias ocasiones los presentadores y reporteros han demostrado tener un gran sentido del humor y una buena relación laboral en el set de grabación. De hecho, esto quedó en evidencia en el Especial de Inocentes que se emitió el 28 de diciembre de 2025, capítulo en el que se emitieron los errores más graciosos que quedaron grabados en cámara y que muestran cómo es el diario vivir de los periodistas mientras realizan su labor investigativa todos días.

