Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
María la del barrio
En vivo ‘A Otro Nivel’
Yeimy Montoya en ‘La Reina del Flow 3'
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Qué error cometió Ana Milena en Noticias Caracol y cómo la ayudó Alejandra Murgas - CaracolTV

Las dos presentadoras del Noticias Caracol Ana Milena Gutiérrez y Alejandra Murgas aparecieron en redes sociales para reaccionar con humor a la divertida situación que tuvo lugar el pasado 11 de marzo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Ana Milena se equivocó en vivo en Noticias Caracol, pero Alejandra Murgas salió al rescate

Las dos presentadoras del programa informativo aparecieron en redes sociales para reaccionar con humor a la divertida situación que tuvo lugar el pasado 11 de marzo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de mar, 2026
Comparta en:
Qué error cometió Ana Milena Gutiérrez durante la transmisión en vivo de Noticias Caracol.