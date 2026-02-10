Noticias Caracol lamenta la muerte de mamá de Jorge Alfredo Vargas: "Nuestro más sentido pésame"

El destacado presentador y periodista Jorge Alfredo Vargas, que durante años ha acompañado a los colombianos en Noticias Caracol, está de luto, así lo confirmó el mismo programa informativo en horas de la noche de este 10 de febrero. El hecho tuvo lugar al final de la emisión central, faltando pocos segundos para que iniciara el 'Desafío del Siglo XXI'.

Mensaje de condolencias de Noticias Caracol a Jorge Alfredo Vargas

La encargada de informar lo sucedido fue María Lucía Fernández, su colega. Antes de finalizar la transmisión, la conductora aprovechó el espacio para desearle una palabras de solidaridad a su compañero, pero también a todos los integrantes de su familia que se encuentran enfrentando la pérdida.



"Y antes de finalizar, nuestro abrazo, solidaridad y sobre todo cariño para nuestro compañero Jorge Alfredo Vargas, su señora, sus hermanas y toda la familia. Lucía, la mamá de Jorge Alfredo falleció este mediodía, así es que ay, compañero, nuestro más sentido pésame", comentó.

