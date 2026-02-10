Publicidad

Noticias Caracol lamenta la muerte de mamá de Jorge Alfredo Vargas: "Nuestro más sentido pésame" - CaracolTV

Noticias Caracol lamenta la muerte de mamá de Jorge Alfredo Vargas: "Nuestro más sentido pésame"

Fue la presentadora María Lucía Fernández la que informó este 10 de febrero la noticia en la emisión central del noticiero. Este fue el mensaje que extendió el equipo periodístico.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de feb, 2026
Noticias Caracol lamentó el fallecimiento de la madre de Jorge Alfredo Vargas.