Quién se ganó las motos del ‘Desafío’ HOY 10 de febrero: así disfrutaron del regalo - CaracolTV

Andrea Serna se reúne con Valkyria, Gio, Rosa y Gero después del Duelo de Salvación para comentar los momentos más importantes de la prueba en el Box Blanco. Así reciben los ganadores su premio.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de feb, 2026
Quién se quedó con las motos del 'Desafío' HOY 10 de febrero.