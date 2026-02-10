Quién se ganó las motos del ‘Desafío’ HOY 10 de febrero: así disfrutaron del regalo

En el capítulo 133 del 'Desafío del Siglo XXI', Andrea Serna se reúne en el Box Blanco con las dos parejas que acaban de enfrentarse en el Duelo de Salvación: Gio y Valkyria, y Rosa y Gero. El encuentro se realiza minutos después de finalizar la prueba que define a los primeros semifinalistas de la competencia.

Durante la conversación, Andrea reconoce el desempeño de Gio y Valkyria en el circuito y resalta que lograron recuperarse en la competencia tras algunas derrotas en otros boxes. La presentadora también dirige la palabra a Gero y Rosa para analizar lo ocurrido en la pista, teniendo en cuenta que la definición se da por una diferencia de pocos segundos y que en el tramo final Rosa sufre una caída que la obliga a repetir parte del recorrido.

Con el triunfo en el Duelo de Salvación, Gio y Valkyria se convierten oficialmente en los primeros semifinalistas del programa y se quedan con las motos que hacen parte del premio anunciado para esta etapa. El resultado los posiciona dentro del grupo que avanza a la siguiente fase y asegura su permanencia en la competencia.

En medio del espacio, Andrea le pregunta a Rosa cómo se siente tras lo ocurrido en la pista. Ella expresa que es la segunda ocasión en la que un compañero suyo se queda sin recibir una moto debido a una situación que la involucra directamente. Recuerda que anteriormente ocurrió algo similar cuando competía junto a Zambrano. También manifiesta que interpreta estos resultados como una señal de que su camino en el programa podría estar ligado a otro tipo de premio diferente a la moto.

La conversación en el Box Blanco marca el cierre de este duelo y deja definidos a los primeros clasificados a la semifinal. Mientras tanto, la competencia continúa para las otras parejas que permanecen en riesgo.

Zambrano y Miryan, así como Rata y Valentina, se preparan para enfrentarse en su propio Duelo a Muerte en La Ciudad de las Cajas. Allí se definirá cuál de las dos duplas logra mantenerse en el programa y cuál debe ir al Desafío a Muerte.

