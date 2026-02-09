Valkyria se quiebra tras dura prueba en el Box Azul del ‘Desafío’: “Le puse el alma”

Una de las pruebas más exigentes del ‘Desafío’ tuvo lugar este 9 de febrero, más específicamente durante la transmisión del capítulo 132. Las cuatro parejas que continúan en juego se reunieron en el Box Azul para el Desafío X Todo, en el que estaba en juego la comida, los servicios, las comodidades, el premio y el castigo.

Mira también: A Potro, del ‘Desafío’, lo sorprendieron en ‘Día a Día’ con una moto y hasta Deisy lloró



Qué le pasó a Vakyria en el ‘Desafío’ este 9 de febrero

La Súper Humana inició la pista llevando la delantera gracias a sus habilidades acuáticas; sin embargo, en la zona de definición perdió tiempo intentando meter la llanta en el palo ubicado en el primer piso del Box Azul.



La joven tuvo que presenciar cómo sus compañeras la sobrepasaban mientras los televidentes fueron testigos de la frustración que invadió a la señora Gloria, su madre, quien se encontraba viendo en vivo y en directo el enfrentamiento deportivo desde una de las casas.

Una vez Rosa y Gero se consagraron como los mejores de esta prueba y Miryan y Zambrano cruzaron la meta de llegada, Valkyria no pudo contener las lágrimas.





Mira también: Tina, del 'Desafío', tuvo que enfrentarse a "el precio de la belleza" fue subestimada

Publicidad

“Mami, perdón (…) Yo lo hice con el alma, mami”, gritó desde la pista, a lo que su mamá contestó: “Tú ya eres una campeona, amor mío (…) No llores y no me pidas perdón”.

Minutos después, en diálogo con Andrea Serna, Valkyria explicó que desde que empezó a competir en natación y lucha libre le prometió a su madre que competiría con el “alma”, palabra que después se convirtió en un código interno que usan para darse fortaleza en las diferentes competencias.

Publicidad

Mira también: Cuánta plata sacó Tina del 'Desafío 2025': no se fue con las manos vacías

“No, mis papás para mí lo son todo y ella me gritaba 'con el alma', no había frase que me motivara más. Hoy la tuve presente todo el tiempo y no sé por qué no se me dio. El ‘Desafío’ es mucho más que la copa y el dinero, siempre lo digo, entonces estoy confiando que para algo es”, concluyó.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.