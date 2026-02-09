Publicidad

Qué le pasó a Valkyria en el ‘Desafío X Todo’: terminó llorando luego del Box Azul- CaracolTV

Valkyria se quiebra tras dura prueba en el Box Azul del ‘Desafío’: “Le puse el alma”

Tras un intenso enfrentamiento deportivo en el Box Azul durante el Desafío X Todo, la excampeona del reality se quiebra al saber que no podrá reencontrarse con su madre en La Ciudad de las Cajas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de feb, 2026
Qué le pasó a Valkyria en el 'Desafío del Siglo XXI' este 9 de febrero.