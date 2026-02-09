La boda del Super Bowl fue real: así pareja logró casarse en TV y con Bad Bunny de testigo

En medio del ‘show’ de Bad Bunny en el Super Bowl una pareja de novios salió al escenario, vestidos con trajes de matrimonio y dando el "sí" frente a Bad Bunny, algunos espectadores aseguraban que esta hacía parte del show. Minutos después de finalizar el entretiempo, personas cercanas a los novios y al equipo de producción de Benito, confirmaron que la boda fue 100% real y, que además de esto, el artista firmaría como testigo de la boda, dice el diario Clarín.

Los votos ocurrieron a los cinco minutos de la presentación de Benito, mientras interpretaba la canción ‘Mónaco’, y en un cambio ligero de cámara apareció el juez quien declaró: “Por el poder que se me otorga, los declaro marido y mujer”, Benito se unió a la escena diciendo la frase “Mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda".

Cómo así que la boda en la presentación de Bad Bunny en el Súper Bowl fue real 😱😱 nuevo sueño desploqueado 😂🤭 pic.twitter.com/pYMRxPrXjY — Laura Rojas (@SoyRojasLaura) February 9, 2026

Después de esto, la pareja y los invitados se desplazaron hacia otro lado de la tarima para darle espacio a Lady Gaga quien realizaría su intervención musical en colaboración de la banda 'Los Sobrinos' con “Die With a Smile”, canción que fue su primer baile de esposos.





La boda tuvo toda la decoración y comida que usualmente se usa en estas fiestas, estaba incluido un pastel de bodas verdadero y una pequeña pista de baile, adicional a eso, también recrearon una plazoleta tradicional de algunos lugares públicos de Puerto Rico.

Hasta el momento también se desconoce si las personas que estaban atrás de los esposos eran parte del grupo de artistas de Bad Bunny o si eran en realidad invitados de la pareja,independientemente ellos también jugaron un papel importante y tendrán uno de los mejores recuerdos de su vida.

En una parte del ‘show’ los asistentes a la boda se hacen a un lado, dando espacio para que Bad Bunny hiciera un acto simbólico donde le daría el ‘Grammy’ que ganó hace unas semanas atrás a un niño, quien era la representación de Benito cuando tenía esa edad.

