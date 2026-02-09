Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
Bad Bunny en el Super Bowl
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Boda en ' show' de Bad Bunny en el Super Bowl fue real: detalles de lo que pasó

Presentación de Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl. Dos personas se casaron durante canción 'Mónaco' y espectadores se preguntaron si fue real o no.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

La boda del Super Bowl fue real: así pareja logró casarse en TV y con Bad Bunny de testigo

Aunque se desconoce la identidad de los novios, se confirmó que habían invitado a Bad Bunny a su boda: sin embargo, él les propuso algo mejor: que dieran el “sí” frente a millones.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de feb, 2026
Comparta en:
boda show bad bunny