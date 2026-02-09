Publicidad

A Potro, del ‘Desafío’, lo sorprendieron en ‘Día a Día’ con una moto y hasta Deisy lloró

La dupla, que quedó eliminada en la recta final del programa de Caracol Televisión, visitó el matutino para hablar de todas las experiencias que vivió en la competencia y en la convivencia.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 9 de feb, 2026
