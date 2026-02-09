A Potro, del ‘Desafío’, lo sorprendieron en ‘Día a Día’ con una moto y hasta Deisy lloró

Además de conversar sobre el ‘Desafío’, Potro, que alcanzó a ganar más de 60 millones de pesos en el ‘reality’, reveló que antes de entrar al programa tuvo que vender su moto para poder dejarle dinero a su familia, pues dependían exclusivamente de los ingresos que obtenía él en su trabajo.

Lea también: Andrea Serna le hizo una promesa a Potro, del Desafío, fuera de cámaras



Cuando vio que en la competencia tenía la oportunidad de ganarse una moto, no dudó en dejar lo mejor de sí para quedarse con el vehículo; infortunadamente para él, no lo logró. Sin embargo, por su esfuerzo y el buen ejemplo de valores que mostró, ‘Día a Día’ lo premió con una moto de último modelo.

El regalo llegó en medio de una dinámica, en la que él le enseñaba golpes básicos del boxeo a Carlos Calero y Catalina Gómez. Cada uno tenía que golpear una pera y el que hiciera el mayor puntaje se llevaba la sorpresa. Cuando el barranquillero golpeó la pera se levantó una tela que cubría la moto, que finalmente se ganó.

Publicidad

“No lo puedo creer. ¿En serio? No, no puedo creer. Muchísimas gracias. Estoy y no lo creo, me sorprendieron, de verdad que hoy sí me sorprendieron. Caracol, ‘Día a Día’ y el ‘Desafío’ sorprenden, pero hoy me sorprendieron más que nunca”, dijo visiblemente emocionado el exparticipante del ‘Desafío’.



Deisy, del ‘Desafío’, lloró por moto que le regalaron a Potro

El barranquillero no fue el único feliz por la sorpresa, sino que Deisy, su compañera en la última etapa del ‘Desafío’, también se emocionó mucho por él y hasta lloró de la alegría. “Estoy muy feliz por ti. Te lo mereces”, le dijo la exdesafiante, que fue la primera en subirse a la nueva moto de Potro.

Publicidad

Catalina y Carlos también felicitaron al boxeador y resaltaron la humanidad que siempre mostró en el programa, pese a las adversidades. Asimismo, le auguraron un futuro muy prometedor tanto en su vida personal, como en el deporte.

“Yo estoy muy agradecido con todos ustedes y con este regalo, porque es una bendición que no me esperaba. Creo que el ‘Desafío’ no deja de sorprenderme, Dios y la vida no dejan de sorprenderme. Mi papá y mamá otra vez no se equivocaron. Ellos me dijeron que iban a venir muchas bendiciones para mi vida. Esta la considero el comienzo y, de verdad, muy agradecido con todos ustedes, los trabajadores, el canal, toda la gente que está aquí, les agradezco con el corazón”, concluyó el barranquillero.