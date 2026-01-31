Andrea Serna le hizo una promesa a Potro, del Desafío, fuera de cámaras

En el capítulo 126 del Desafío Siglo XXI se vivió una de las eliminaciones más emotivas en la Ciudad de las Cajas. Potro y Deisy le dijeron adiós a su sueño en el reality, dejando a Neos con una sola dupla en competencia.

El boxeador y la modelo se enfrentaron a Valkyria y Gio, Rosa y Gero, y Rata y Valentina. Tras quedar eliminados, aplaudieron a sus compañeros y se mostraron agradecidos por la experiencia.

Potro no pudo contener las lágrimas al dar sus últimas palabras y le pidió a Andrea Serna, presentadora del programa, que le permitiera hacer su icónico grito final diciendo “Emily”, el nombre de su hija y su mayor motivación en cada prueba.



¿Andrea Serna se encariña con los desafiantes?

Después de la eliminación, la presentadora se pronunció en sus redes sociales, en su perfil de Instagram, y respondió una de las preguntas que más le hacen los seguidores del programa:

“Me preguntan mucho si me encariño con los desafiantes, la respuesta es: claro que sí. Pero cómo no, vivo tan de cerca su proceso, dolores, cambios, satisfacciones, todo, así que sí, les tengo cariño y respeto. Enfrentar un Desafío es muy rudo”.



La promesa que Andrea Serna le hizo a Potro y no se vio en TV

En ese mismo mensaje, Andrea le dedicó unas palabras especiales a Potro y le hizo una promesa que no salió al aire:

“Potro, juro jamás olvidar a tu amada Emily, espero te vaya increíblemente bien después de esta experiencia. Deisy, una compañera extraordinaria en este tramo, éxitos”.

Además, compartió una foto de los tres en el Box Negro con la frase: “A medida que se acerca el final, es más duro decir adiós…”. Y reposteo el video del último grito del joven dedicado a su hija, escribiendo: “Siempre fue parapelitos, Potro <3”.



¿Con cuánto dinero salió Potro del Desafío?

Potro comentó ante las cámaras de Caracoltv.com que confiaba en los planes de Dios sobre qué tan lejos debía llegar en la competencia y reconoció que quienes continúan en el juego merecían estar allí.Sobre el dinero que logró acumular, dijo: “Un poco más de 62 millones, es para invertir, comprarle muchas cosas a mi hija, cosas que hacen falta en mi casa, disfrutar de este proceso bonito afuera.”

