Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
En vivo Desafío del Siglo
Murió actriz de 'Mi Pobre Angelito'
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Qué hicieron Rata y Deisy en la Suite del ‘Desafío’ y qué promesa hicieron antes de la Muerte - CaracolTV

Luego de pasar toda la noche juntos, los integrantes de Neos regresan a casa y les cuentan tanto a Potro como a Valentina lo que ocurrió durante la velada. Mira aquí todos los detalles.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Qué hicieron Rata y Deisy en la Suite ditu: esto grabaron las cámaras de su encuentro a solas

Luego de pasar toda la noche juntos, los integrantes de Neos regresan a casa y les cuentan tanto a Potro como a Valentina lo que ocurrió durante la velada. Mira aquí todos los detalles.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 30 de ene, 2026
Comparta en:
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (28).jpg