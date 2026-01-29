Publicidad

Cómo está Carmen Villalobos tras terminar con su novio, Frederik Oldenburg

Amiga de Carmen Villalobos reveló cómo está la actriz colombiano, luego de terminar con su novio Frederik Oldenburg, y aseguró que todavía lo ama.

Revelan cómo está Carmen Villalobos tras terminar con su novio: “Es la persona que ama”

La presentadora Jessica Carrillo, amiga de la actriz colombiana, aseguró que habló con ella sobre la ruptura con el venezolano Frederik Oldenburg, que sucedió a finales del año 2025.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 29 de ene, 2026
