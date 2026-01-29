Revelan cómo está Carmen Villalobos tras terminar con su novio: “Es la persona que ama”

Luego de que Carmen Villalobos participara en un video de Majida Issa, en el que ambas dan a entender que empezaron el 2026 solteras, People en Español confirmó que el noviazgo de la barranquillera con Oldenburg terminó.

Según Carrillo, que aseguró en ‘Al rojo vivo’, de Telemundo, que la misma Villalobos le contó sobre la ruptura, la expareja lleva dos meses separada, por lo que el fin de su relación se dio en noviembre de 2025, aproximadamente. Para la actriz colombiana no ha sido fácil el proceso de la ruptura, comentó su amiga, aunque intenta estar con la mejor actitud.

“Ella misma fue la que me lo confirmó. Yo soy muy amiga de Carmen Villalobos y ayer hablé con ella. Me dijo que está bien, entre lo que cabe, pero que obviamente estos meses han sido muy difíciles, pues es la persona que ama y con quien ha compartido tres años de su vida”, declaró la periodista y presentadora.

¿Por qué se divorciaron Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo?

Antes de tener una relación con Oldenburg, que se confirmó en 2023 con románticas fotografías, la artista mantuvo un noviazgo de varios años con Sebastián Caicedo, y hasta se casaron en cuatro ceremonias. No obstante, los colombianos anunciaron en julio de 2022 que habían decidido divorciarse y tomar caminos separados emocional y profesionalmente, sorprendiendo a sus seguidores en el mundo del entretenimiento.

La noticia fue acompañada por un comunicado en redes sociales en el que Villalobos explicó que, tras meditarlo profundamente, ambos concordaron en que era momento de seguir su vida por rumbos distintos y hacerlo desde el respeto y el cariño que siempre se tuvieron.

Con el paso del tiempo, Caicedo fue más allá en sus declaraciones y reveló que, aunque su relación con la barranquillera fue “hermosa” y construida con amor, sentía que algo fundamental faltó en su matrimonio: una conexión espiritual profunda con Dios. Ambos artistas han descartado que haya habido infidelidad o una tercera persona como causa del divorcio, y han insistido en que la decisión se tomó de forma consensuada y desde el respeto mutuo.