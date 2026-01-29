Publicidad

Mamá de Yeison Jiménez contó qué decía él de Pipe Bueno

Mamá de Yeison Jiménez, famoso cantante colombiano que murió en un accidente aéreo, habló de los amigos de él y reveló qué opinaba de Pipe Bueno.

Mamá de Yeison Jiménez habló de los amigos de él y contó qué decía de Pipe Bueno

Lucy Galeano estuvo en ‘Día a Día’, matutino de Caracol Televisión, contando cómo lleva el duelo de la pérdida de su hijo, pero también recordando varias anécdotas de él.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 29 de ene, 2026
Mamá de Yeison Jiménez contó qué decía él de Pipe Bueno