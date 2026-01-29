Mamá de Yeison Jiménez habló de los amigos de él y contó qué decía de Pipe Bueno

La madre del artista, que aseguró que Yeison Jiménez le envió un mensaje horas después de morir, reveló que ella no seguía la carrera del cantante para evitar escuchar malos comentarios sobre él, y por lo mismo no tenía claro si en realidad tenía tantos amigos en el mundo artístico.

Para la madre del ‘Aventurero’, que murió en un accidente aéreo, Jiménez tuvo muchos conocidos especiales, pero “pocos amigos”. No obstante, en varias oportunidades sí le manifestó que admiraba a Pipe Bueno.

“Yo pienso que él tuvo algo muy claro en la vida: que tenía muchos conocidos, pero pocos amigos. Y yo creo que tuvo muchas personas conocidas a las que él les tuvo su cariño especial, o sea había una conexión con ellos, pero yo decirle es que fulano es, o que este… no. Cuando me dicen a quién admiró, a Pipe Bueno”, declaró Galeano.

Según ella, el nacido en Manzanares (Caldas), sentía un profundo respeto por el intérprete de ‘Cupido falló’, pero también veía en él un ejemplo de pareja, pues siempre ha priorizado a su esposa y sus hijos.

“Pero amigo, amigo… yo diría que él tuvo muchos conocidos y cada quien le tendría su cariño a su manera, pero, así como amigo, amigo, que diga: ‘No, yo por ese me… hago lo que sea’, la verdad no. Él lo único que tuvo claro fue la familia”, agregó.

Lo cierto es que varios artistas del gremio de la música popular han manifestado un enorme cariño por Jiménez, pues a muchos los ayudó a impulsar sus carreras artísticas.



¿Cuál fue la canción que hizo famoso a Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez se consolidó en el gusto del público gracias a varios éxitos, pero fue 'Aventurero' la canción que lo hizo famoso y lo convirtió en una figura icónica del género. Este tema, que se convirtió en un himno entre sus seguidores, resonó ampliamente no solo en Colombia sino también en otros países de Latinoamérica, acumulando cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales y marcando un antes y un después en la carrera del artista.

Otras canciones como 'Ya no mi amor', 'Por qué la envidia' y 'Se acabó' también contribuyeron al crecimiento de su popularidad, pero ninguna alcanzó el mismo impacto simbólico que 'Aventurero' en su trayectoria artística.

