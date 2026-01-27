Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Tormenta de Pasiones
Programación de Caracol

Mamá de Yeison Jiménez dijo cómo se enteró de la muerte de él; no creía

Mamá de Yeison Jiménez contó cómo se enteró de la muerte de su hijo y reveló que al principio no creía que era verdad que su avioneta se había accidentado.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Mamá de Yeison Jiménez no creía que él se había accidentado; tuvo falsa alarma hace años

Lucy Galeano contó en ‘Día a Día’, de Caracol, que cuando la avioneta de su hijo se estrelló, ella estaba en Manzanares, Caldas, preparándose para salir con una amiga, que la visitaba desde Europa.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 27 de ene, 2026
Comparta en:
Mamá de Yeison Jiménez no creía que él se había accidentado