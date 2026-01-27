Mamá de Yeison Jiménez no creía que él se había accidentado; tuvo falsa alarma hace años

Cuando las dos iban en el carro, la mamá de Yeison Jiménez —que dijo que él le ha enviado mensajes después de morir— recibió una llamada de otra amiga que estaba en Chiquinquirá; ella le contó con un amigo de la Fiscalía le había dicho que el cantante de música popular se había accidentado y que “todo lo que había se quemó”.

Lea también: Hermana de Yeison Jiménez reaccionó a homenaje que le hizo Bad Bunny en su concierto



Galeano, sin embargo, reaccionó de manera tranquila, pues no creía que fuera verdad. Y es que hace cinco años, recibió una llamada de un policía de Medellín, que le dijo que su hijo se había accidentado, y resultó que no era cierto.

“Yo lo tomé con más calma. Yo dije: ‘No, ya me hubiera llamado mi hija, ya me hubiera llamado alguien a darme la noticia’. Entonces le dije: ‘No, yo no creo. Otra vez con eso, qué pereza’”, contó la madre del fallecido artista.

No obstante, ella no se quedó con la duda y decidió llamar a sus hijas, pero ninguna le contestaba, por lo que pensó que sí había algo “raro”. Insistió hasta que su hija mayor respondió el teléfono y le dijo: “Mamá, se nos fue el niño”.



Publicidad

“Yo pegué un grito desgarrador, que yo creo que todo el pueblo de Manzaneres escuchó. Porque cuando yo volteé a mirar, estaba rodeada del pueblo. Ahí mismo me entraron a la droguería, las muchachas muy queridas, me daban agua. Y pues uno no asimila esto y mucho menos un totazo de esto. Es muy duro, muy fuerte”, agregó Galeano.

Publicidad

¿Quién era la pareja de Yeison Jiménez?

Sonia Restrepo fue la pareja de Jiménez, durante más de una década, y es la madre de sus tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago. Su vínculo comenzó mucho antes de que el artista alcanzara la fama nacional, cuando se conocieron en una presentación musical. Ella tenía 18 años y él 22, y se encontraba dando los primeros pasos de lo que sería una carrera ascendente en la música popular colombiana.

A lo largo de los años, Sonia se mantuvo fuera de los reflectores, construyendo una familia sólida y discreta con el cantante. Aunque su vida transcurría alejada de los focos mediáticos, su apoyo fue constante, incluso en los momentos de mayor exigencia profesional. El intérprete de 'Aventurero' hablaba públicamente de ella como la base de su estabilidad emocional, resaltando siempre la importancia de su familia por encima de los escenarios y los aplausos.

