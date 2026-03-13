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Quién es el ganador del primer reto grupal de 'A Otro Nivel': líder sorprende con decisión - CaracolTV

Tras la presentación de cinco grupos en el primer reto del programa, los jurados anuncian que el grupo ganador es El Cuartetazo y su líder tiene el poder de reorganizar su grupo.

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Quién es el ganador del primer reto grupal de 'A Otro Nivel': líder sorprende con decisión

Tras la presentación de cinco grupos en el primer reto del programa, los jurados anuncian que el grupo ganador es El Cuartetazo y su líder tiene el poder de reorganizar su grupo.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 13 de mar, 2026
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