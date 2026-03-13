Quién es el ganador del primer reto grupal de 'A Otro Nivel': líder sorprende con decisión

En el desarrollo del primer reto grupal de 'A Otro Nivel', cinco agrupaciones se presentan en el escenario para mostrar el resultado del trabajo realizado junto a sus compañeros. Luego de las actuaciones de Four to Sing, Los Vozarrones, El Cuartetazo, Four for Flow y Colombian Crew, los jurados analizan cada presentación antes de anunciar al grupo destacado de la jornada.

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El panel de jurados, integrado por Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco, evalúa los elementos vocales, la coordinación entre los integrantes y el resultado del trabajo colectivo de cada agrupación. Después de escuchar a los cinco grupos y entregar comentarios sobre lo observado en el escenario, determinan que el mejor grupo de la noche es El Cuartetazo.



Durante su presentación, los integrantes del grupo interpretan su propuesta vocal frente a los jurados y al público. Tras finalizar la actuación, reciben retroalimentación sobre el desempeño del equipo. En sus comentarios, los jurados señalan que en el escenario se percibe el trabajo en conjunto entre los cuatro integrantes y mencionan que existe conexión entre las voces durante la interpretación.

En la evaluación también se mencionan aspectos por ajustar dentro de la dinámica vocal del grupo. Entre los puntos señalados se encuentra el trabajo en los finales de las presentaciones y en los momentos en los que las cuatro voces coinciden en una misma parte de la canción. Según lo indicado por los jurados, en esos fragmentos los integrantes deben escucharse entre sí para lograr que cada voz tenga presencia dentro de la armonía general.





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Tras conocer la decisión del jurado y ser anunciado como el mejor grupo de la noche, el líder de El Cuartetazo, Andrey, recibe un privilegio dentro de la competencia. Como parte del reconocimiento obtenido en el reto grupal, tiene la posibilidad de reorganizar la conformación de su equipo.

Este beneficio le permite realizar cambios en la alineación del grupo, lo que incluye la opción de reemplazar integrantes o mantener la formación actual. Luego de escuchar la explicación sobre el privilegio, el líder toma una decisión frente a sus compañeros y al resto de participantes.

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Andrey anuncia que decide mantener la conformación original del grupo. De esta manera, El Cuartetazo continúa integrado por Juan David, Lesman Música y Laura, quienes participaron junto a él en la presentación del reto.

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La decisión se basa en el resultado obtenido durante la preparación y en la presentación realizada en el escenario. El líder explica que, al tratarse del primer reto grupal de la competencia, considera que el equipo logró entenderse durante el proceso de trabajo y durante la interpretación, por lo que no ve necesario realizar cambios en la agrupación.

Tras conocerse la decisión, los demás participantes y líderes reaccionan ante la continuidad del grupo. Entre los concursantes se percibe conformidad con la elección, ya que varios manifiestan sentirse cómodos con los equipos que se formaron para esta etapa del programa.

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