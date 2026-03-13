Se conocen las primeras imágenes de la decoración de los 15 años de Isabella Valdiri

Este viernes 13 de marzo se realiza en La Serrezuela la celebración de los 15 años de Isabella Valdiri, hija de la creadora de contenido Andrea Valdiri. El evento se desarrolla como una reunión privada y durante las horas previas comienzan a circular en redes sociales las primeras imágenes de la decoración preparada para la fiesta.

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Asi es la decoración de la fiesta de 15 años de la hija de Andrea Valdiri

Desde hace varios meses, Andrea Valdiri comparte en sus plataformas digitales algunos momentos relacionados con la organización del cumpleaños de su hija. En esas publicaciones muestra reuniones, decisiones sobre detalles del evento y avances en la planeación de la celebración que finalmente se realiza en el centro histórico de Cartagena.



Durante la tarde del 13 de marzo aparecen en redes sociales videos y fotografías del lugar ya acondicionado para recibir a los invitados. En esos registros se observa la entrada del recinto decorada desde el acceso principal. Las escaleras cuentan con arreglos florales ubicados a los lados de cada tramo y un velo de tela rosada que cubre parte de los escalones y se extiende hacia la parte superior.

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Al subir por las escaleras, antes del ingreso al salón donde se desarrolla la celebración, en una de las paredes se aprecia un letrero con la inscripción “Isav XV”. El mensaje aparece instalado como parte de la ambientación del espacio de recepción para los asistentes.

Dentro del recinto también se ven distintos elementos dispuestos en las mesas y en las zonas destinadas para los invitados. En las imágenes que circulan en redes se observan estructuras decorativas con flores rosadas ubicadas en diferentes puntos del salón. Algunas de estas piezas aparecen instaladas cerca de las mesas principales.

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Los centros de mesa incluyen arreglos florales con rosas y otros elementos colocados alrededor de las mesas destinadas a los asistentes. Además, en varias tomas se distinguen sillones en tonos rosados ubicados en áreas del salón que parecen destinadas para fotografías o para momentos específicos de la celebración.

Entre los detalles que aparecen en los registros también se observa una tarjeta colocada en algunos lugares de la mesa. En ese mensaje se agradece la presencia de los invitados en la celebración del cumpleaños de quince años.

Las imágenes continúan circulando durante el desarrollo del evento y muestran diferentes ángulos del espacio preparado para la fiesta. Mientras tanto, se esta a la espera de más publicaciones relacionadas con la celebración que se lleva a cabo en La Serrezuela, uno de los escenarios culturales ubicados dentro del centro histórico de Cartagena.

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