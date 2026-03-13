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Asi es la decoración de los 15 cumpleaños de la hija de Andrea Valdiri Isabella Valdiri - CaracolTV

En redes sociales circulan registros de la ambientación del evento que se realiza este viernes 13 de marzo en La Serrezuela, el cual Andrea Valdiri lleva preparando hace varios meses.

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Se conocen las primeras imágenes de la decoración de los 15 años de Isabella Valdiri

En redes sociales circulan registros de la ambientación del evento que se realiza este viernes 13 de marzo en La Serrezuela, el cual Andrea Valdiri lleva preparando hace varios meses.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Fiesta de 15 años de Isabella Valdiri.jpg