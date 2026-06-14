Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Expediente Final
Mundial 2026
Arelys Henao
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

¿Qué ha pasado en la vida de Natalia Betancourt, la modelo que encantó a Rihanna en Brasil 2014?

12 años después de su salto a la fama, Natalia Betancourt explica cómo ha cambiado su vida y cómo fue que conoció a Rihanna tras cautivar por completo su atención.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

¿Qué ha pasado en la vida de la modelo que encantó a Rihanna en Brasil 2014?

12 años después de su salto a la fama, Natalia Betancourt explica cómo ha cambiado su vida y cómo fue que conoció a Rihanna tras cautivar por completo su atención.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 14 de jun, 2026
Comparta en:
Thumbnail