¿Qué ha pasado en la vida de la modelo que encantó a Rihanna en Brasil 2014?

Lo que comenzó como una publicación inesperada en redes sociales y en una aparición momentánea en las cámaras del Mundial 2014, terminó convirtiéndose en una de las experiencias más especiales en la vida de Natalia Betancourt. La modelo e influenciadora colombiana recordó cómo una interacción con la cantante Rihanna cambió el rumbo de su carrera y le abrió nuevas oportunidades profesionales.

Natalia confesó que jamás imaginó el impacto que tendría aquel momento. Todo ocurrió durante el Mundial, cuando un video relacionado con ella llamó la atención de la artista internacional. Sobre lo que sintió en ese instante, recordó: "Fue un momento muy especial. Obviamente yo no estaba preparada para eso, entonces también quedaba como en shock, pero ha sido una experiencia maravillosa, algo muy bonito que me ha pasado en estos 12 años".



La sorpresa fue aún mayor cuando descubrió que Rihanna la había compartido en sus redes sociales. Natalia relató: "Cuando yo salí del estadio, una prima me empezó a escribir y me decía: 'Prima, Rihanna te publicó, Rihanna te publicó'. Yo entré y rectifiqué en la cuenta de Rihanna y sí era cierto".

Meses después tuvo la oportunidad de conocer personalmente a la cantante, un encuentro que la marcó profundamente, según contó: "Tuve la oportunidad de viajar y conocerla. Cuando ella me vio, ahí mismo me reconoció y yo no estaba preparada para eso".

A partir de entonces, su carrera tomó un nuevo impulso, marcas y empresas comenzaron a buscarla para campañas publicitarias y proyectos digitales. Natalia aseguró: "Después de lo del Mundial se me abrieron puertas para trabajar en el mundo digital y tener un poco más de alcance público".





Actualmente, además de su trabajo como creadora de contenido, disfruta plenamente de su faceta como madre. Está esperando a su segunda hija y vive un embarazo tranquilo: "Tengo 21 semanas de embarazo. La verdad hago mi vida normal, entreno, trabajo y soy feliz", comentó.

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Aunque en esta ocasión no podrá viajar para acompañar a la Selección Colombia, seguirá apoyándola desde casa. Como buena hincha, mantiene intacta la ilusión de ver al equipo llegar muy lejos en la competencia.

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