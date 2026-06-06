La Red: Hermana de Yeison Jiménez y mamá del piloto hablan de sus pérdidas - CaracolTV Lina Jiménez y Diana Rojas se sinceran en ‘La Red’ sobre cómo han cambiado sus vidas luego del accidente de avioneta ocurrido el 10 de enero de 2026, donde ‘El Aventurero’ perdió la vida junto a su equipo de trabajo.